Rossz házra törhették rá az ajtót a TEK kommandósai Törökbálinton

Egy békésen alvó családra törték rá az ajtót a Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai április 17-én, reggel Törökbálinton. A hatóság T. Sándort kereste, de hamar kiderült, hogy tévedés történhetett. Az ingatlanban tartózkodóknak több órán át az udvaron kellett várakozniuk. A TEK a valódi címre is átment, de az ott élő férfi nem adta meg magát, így lövések is eldördültek. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, T. Sándor saját magát lőhette fejbe. A TEK tagadta a tévedést, a rendőrség későbbre ígért tájékoztatást.