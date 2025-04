„Csak baleset volt" – interjút adott Till Tamás felételezett gyilkosa

A 11 éves Till Tamást 2000. május 28-án ölték meg Baján, holttestét 2024 augusztusában találták meg, a DNS-vizsgálat tavaly szeptemberben bizonyította be, hogy valóban az ő maradványaira bukkantak, a szülei 24 év után végül december 5-én temethették el gyermeküket.

Az ügyben 2024. december 10-én következett be fordulat, akkor derült ki, hogy a gyilkosság idején 16 éves F. János ölhette meg Till Tamást. Bár elévülés miatt először szabadon távozhatott a rendőrségről, az Országgyűlés később módosította a törvényt, így két nappal később mégis körözést adtak ki ellene, majd elfogták, és december 14-én letartóztatták a férfit.

A bíróság június 14-ig hosszabbította meg a bűncselekménnyel gyanúsított férfi letartóztatását. Az előző határozat április 14-én járt le. F. János most újra megszólalt Till Tamás halálának körülményeiről, de az abúzust és a gyilkosságot most sem vallotta be. Beszélt viszont arról, hogy tudomása van egy olyan hálózatról, amelynek prominens tagjai érintett állami gondoskodásban élő gyermekek szexuális kihasználásban.

A férfi szavait a védője, Hódos Attila tolmácsolta a Blikk megkeresésére. Az interjúban azt írják:

a gyilkossággal gyanúsított férfi legfrissebb vallomása szerint egy sajnálatos közúti baleset történt, és „csak" elsodorta a fiút,

nehéz gyermekkora volt, születésétől nevelőszülőknél, szeretet nélkül élt, majd állami gondozásba került, de tanult, sportolt és dolgozni járt,

már egészen kiskorában megerőszakolták, és folyamatosan szexuális abúzusnak volt kitéve az intézetben,

azt, hogy harag öntötte el, és megölte Till Tamást, csak rendőrségi és ügyészségi fenyegetés és zsarolás, kényszerítés hatására mondta,

ijedséggel magyarázza, hogy nem értesítette a hatóságot a kisfiú állapotáról, akit az akkori munkaadója a karjában – még élve – vitte be a portájára, ám közben meghalt.

F. János elmondta továbbá, hogy a munkaadója már 15 éves kora óta szexuálisan zaklatta, és azt mondta, hogy ő „majd intézi a dolgot”, János csak hallgasson. Ezért cserébe szexuális szolgáltatást és további gyermekek beszervezését kérte a gyanúsítottól, ám amikor ezt F. János megtagadta, és kilátásba helyezte, hogy feladja magát, a zsarolója két nap múlva felakasztotta magát.

A kecskeméti börtönben fogva tartott férfi végül elárulta, hogy tud egy olyan hálózatról, amelynek a tagjai prominens személyek, és a részükre különböző intézetis nevelt gyerekeket közvetítettek ki szexuális célból. F. János korábban pedig a letartóztatásáról döntő ülés előtt beszélt arról az ügyvédjének, hogy több eltüntetett személyről és elásott holttestekről tud, de azokban az ügyekben nem fogja segíteni a hatóságokat azok után, hogy az ígéretük ellenére eljárás alá vonták.