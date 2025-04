Egykerekűvel esett el egy fiatal a fővárosban, majdnem elütötték

A Budapesti Autósok Közössége egyik olvasójának fedélzeti kamerája kapott lencsevégre egy olyan jelenetet az V. kerület egyik legforgalmasabb (Bajcsy-Zsilinszky út – Podmaniczky utca) kereszteződésében, amelyet ritkán lehet látni.

A felvételen az figyelhető meg, ahogyan egy egykerekű elektromos járművel (Onewheel) közlekedő fiatal szabálytalanul vág át a kereszteződésen, de a mutatvány csúnya véget ér: óriásit esik, pont az érkező busz és egy taxi előtt – nem sokon múlt, hogy nem ütötték el.

A képsorok beküldője azt írta, hogy „Az egykerekű kolléga mutatványa 10 pontos. Felmerül a klasszikus kérdés: Mi volt a terv? Mindenesetre újjászületett, mert nem ment át rajta a busz és a taxis.”

Az ilyen helyzetek újra és újra rámutatnak: az utak nem extrémsport-pályák – hívta fel a figyelmet a közlekedési portál. Egyetlen rossz mozdulat, és életveszélybe kerülhet az is, aki trükközni próbál – és azok is, akik csak közlekednek. Szerencsére most nem történt baj.

Egyre több a rollerekkel okozott baleset és veszélyes manőver

A közelmúltban több rollerrel kapcsolatos balesetről és szabálytalanságról számoltunk be. Budapest VII. kerületében két turista rohant bele kétkerekűvel egy parkoló autóba. Szegeden egy kislány mutatott be életveszélyes manővert egy főúton. Kőbányán elektromos rollerezés közben löktek fel egy idős nőt, a tettes azonban adatainak megadása nélkül távozott a helyszínről.

Kőbányán februárban volt példa rolleres balesetre, akkor egy kétkerekű eszközzel közlekedő férfi tilos jelzés ellenére haladt át az úttesten, majd nekiment egy autónak, végül utóbbiban keletkezett kár. Szintén február végén, a fővárosi Lehel téren egy taxis ütött el egy szabálytalanul közlekedő, mindenféle kivilágítást nélkülöző rollerest. Az ütközésben senki sem sérült meg, a pletykák szerint a kétkerekűvel közlekedő személy ittas volt. Az autóban több mint 500 ezres kár keletkezett. Zalaegerszegen két férfi használta alkohol hatása alatt az elektromos rollert, a törvényszék mindkettejüknek elvette a jogosítványát.

Ismét Automotive Summit! 2025. május 21-én újra találkozik az autóipar krémje Budapesten, a MOL Campuson. Konferencia az autóipar jelenéről és jövőjéről, a legnagyobb vállalati vezetőkkel, döntéshozókkal, szakértőkkel. Ne maradjon le! – automotivesummit.hu