Eldőlt: biztosan nem lesz tüntetés az Erzsébet hídon, Hadházy Ákos viszont így is végigmegy rajta

Pénteken kiderült, a rendőrség nem adott engedélyt arra, hogy Hadházy Ákosék újra az Erzsébet hídon demonstráljanak.

A független országgyűlési képviselő ezután a Ferenciek terét jelölte meg helyszínként, viszont a hatóság ezt is elutasította. Hadházy Ákos új kérelmet nyújtott be, a legfrissebb terv szerint csak átvonulnának a hídon, azonban ma reggelre világos lett, erre sem kap engedélyt az országgyűlési képviselő.

Tegnap este Orbán rendőrsége a harmadik kérelmünket is elutasította a most keddre tervezett tüntetésre. A »Kúria« pedig közben saját magát szembeköpve jóváhagyta a rendőrség első tiltó határozatát. Tehát mondvacsinált, zagyva indokokkal, politikai megrendelésre TILTOTTÁK BE UGYANAZT a tüntetést, amit egy hete még engedélyeztek. Így most kedden már biztosan nem fogunk tudni bejelentett, a hatalom szerint is legális tüntetést tartani