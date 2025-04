A húsvéti ünnep fontosságáról emlékezett meg Erdő Péter bíboros

A húsvéti üzenet nem csupán ünnepi gondolat, hanem eligazító fény is lehet a félelemmel teli, zavaros világban – mondta Erdő Péter bíboros. A feltámadás ereje új megvilágításba helyezi életünket, történelmünket, és reményt ad akkor is, amikor minden bizonytalannak tűnik.

A húsvét nem csupán a kereszténység legnagyobb ünnepe, hanem az a pillanat is, amikor az emberiség történelmére új megvilágítás vetül – hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek húsvétvasárnap az M1 aktuális csatornán.

A bíboros szerint napjaink világát a bizonytalanság, a kiúttalanság érzése hatja át. Ebben a zűrzavaros közegben különösen nagy szükség van a világosságra – és a legnagyobb világosság nem más, mint maga Krisztus, a feltámadás fénye.

A húsvéti szertartás egyik legszimbolikusabb momentuma, amikor az újonnan megszentelt tűzről gyertyát gyújtunk, miközben azt énekeljük: Krisztus világossága. Ez a gyertya nem csupán fizikai fény – jelképe annak a láthatóvá tevő, értelmet adó világosságnak, amit Krisztus nyújt számunkra

– fogalmazott.

Erdő Péter a mennyország képéről is beszélt: Jézus szerint az örök élet olyan, mint a mennyei Jeruzsálem vagy egy nagy közös lakoma – vagyis közösségi boldogság. Ez az a nézőpont, amellyel már itt, a földi életben is tekintenünk kellene egymásra. „Fájdalmas látni, amikor a közbeszédben, a mindennapokban olyan erősen jelen van a gyűlölködés, ami mérgezi az emberi kapcsolatokat. Pedig a keresztény embernek nem ez az útja” – tette hozzá.

A bíboros emlékeztetett: a hívő ember számára a halál nem végállomás, hanem egy tágabb látószög része. Krisztus feltámadása nemcsak az egyén életét, de az egész emberiség sorsát újraértelmezi. „A történelem borzalmai – és ezek mindig voltak, vannak, lesznek – nem jelenthetik az utolsó szót. Az embernek örök hivatása van, és létezik isteni igazságszolgáltatás.”

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy ez a szemlélet nem egy csapásra formálja át a világot. A jó, akárcsak a kovász, lassan hat. És miközben már azt hinnénk, hogy szélesebb körben elterjedt a békességre törekvés gondolata, hirtelen újra felszínre tör a gonoszság. „A gonosz misztériuma mélyen dolgozik – de nem győzhet végleg.”

A feltámadás után Jézus nem hagyta el a világot – hangsúlyozta a bíboros –, hanem jelen van a Szentlélekben, a szentségekben, az igében és abban a közösségben, amely a tanítványaiból formálódott. „Küldetést adott nekik: menjetek, tanítsatok minden népet. Ez ma is érvényes. Figyeljünk tanítására, a szeretet és öröm üzenetére. És higgyük el: jelenléte ma is kíséri a történelmet. Ha felismerjük és kérjük a segítségét, akkor az emberi kapcsolataink is békésebbek, derűsebbek lesznek.”

Ferenc pápa is megszólalt

Ahogy arról beszámoltunk, kerekesszékben imádkozott Ferenc pápa a nagyszombati virrasztás előtt a Szent Péter-bazilikában, a hívők tapssal fogadták az egyházfőt. A Szentszék arról számolt be, hogy a katolikus egyház vezetője a húsvétvasárnapi ünnepi mise végén szokásos Urbi et Orbi áldáson is jelen kíván lenni. Az éjjeli szertartáson megáldották a tüzet és előkészítették a húsvéti gyertyát, majd megszólaltak a vatikáni székesegyház harangjai. A pápa a homíliájában úgy vélekedett, hogy a remény a jelszava a most zajló jubileumi szentévnek is.

A szentatya nem sokkal a vigília kezdete előtt jelent meg a bazilikában. A hívők lelkes tapssal köszöntötték. A Szentszék közlése szerint az egyházfő közelségét kívánta kifejezni mindazokkal, akik szombat este és éjszaka virrasztáson vesznek részt.