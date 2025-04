Felháborodott a fideszes kormánybiztos: arcátlan provokációnak nevezte a Kutyapárt tüntetését

Arcátlan provokáció a húsvétvasárnapi marihuánatüntetés, de ez volt az utolsó – írta Horváth László a Facebook-oldalán vasárnap.

„A kereszténység ma ünnepli Jézus Krisztus feltámadását, húsvéti diadalát a bűn és a halál felett. Idén húsvétvasárnapra esik a 420, azaz április 20., ami valamilyen zavaros teória alapján a marihuána nevű kábítószer napja is” – fogalmazott a kormánybiztos, emlékeztetve, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt ezért vasárnap a marihuána legalizálásáért szervezett rendezvényt Budapesten.

Igen, ők azok a politikai párt, akik pár napja is nyilvánosan kábítószer-fogyasztásra buzdítottak tömegeket. Ott tart a magyar +diktatúra+, hogy egy most is illegális kábítószerfajta legális használatáért egy politikai párt tömegrendezvényt tarthat Magyarországon a kereszténység egyik legnagyobb ünnepén. Nekik semmi sem szent, ma sem