„Zúg a traktor, szánt az eke, elvtársnő, locsolhatok-e?”

Arra a kérdésre, miért nevezik a keresztények a húsvétot az ünnepek ünnepének, interjúalanyunk elmondta, hogy a kereszténység legnagyobb, fundamentális ünnepe a húsvét. Szent Pál apostol írja a korintusi híveknek szóló egyik levelében, hogyha nem támad föl Krisztus, akkor nincs értelme a mi tanításunknak és a ti hiteteknek. Vagyis húsvétkor a kereszténység legalapvetőbb hittételét ünnepeljük, Jézus Krisztus szenvedését, kereszthalálát és feltámadását, ami által megvalósul a megváltás ígérete.

A hamvazószerdával kezdődő nagyböjti időszak, illetve a virágvasárnap és az azt követő nagyhét készíti elő a voltaképpeni húsvéti ünnepet, a nagycsütörtök estétől húsvétvasárnapig tartó szent háromnapot. Az utolsó vacsorával kezdődő és Jézus Krisztus feltámadásával záruló ünnep dramaturgiája a hívő lélek számára lenyűgöző erejű: ahogyan a hosszú bűnbánat és a nagypénteki gyász csendjét felváltja a feltámadás diadalmas örömünnepe.

A megtisztulás ideje

A húsvéthoz, a húsvéti ünnepkörhöz gazdag és összetett szokásrendszer kapcsolódik – folytatta a történész, aki szerint ezek egy részét az ünnep liturgikus előírásai adják, más részük paraliturgikus jellegű vagy a húsvéti történethez, illetve szentélményekhez kapcsolódó népi hiedelmek, szokások. A húsvét, a tavaszi napéjegyenlőséget követő tavaszköszöntő ünnep számos tisztító, gonosz- vagy féregűző, termékenységet elősegítő ősi rítussal és szokással, amelyeknek aztán általában keresztény szimbolikát is tulajdonítottak. Végül a XIX. századtól kialakult az ünnep polgári jelkép- és szokásrendszere is, ami a húsvéti ábrázolásokon látható, illetve amit a legtöbben manapság is gyakorolnak:

piros tojás,

nyúl, bárány,

ajándékozás,

tojásfestés,

locsolkodás,

vendéglátás.

A nagyhét a húsvétra való felkészülés, a megtisztulás ideje – hangsúlyozta szakértőnk. – Sok helyen ezen a héten kimeszelték a házat, kitakarították az istállót; rendbe hozták szerszámaikat. Nagypénteken vagy nagyszombat hajnalban az asszonyok, lányok kimentek a patakhoz megfürdeni, hogy egész évben tiszták, szépek és egészségesek legyenek. A fizikai, testi tisztulás a lélek tisztulását is jelezte: a katolikus egyház előírása szerint a híveknek legalább a húsvéti időben szentáldozáshoz kell járulniuk, aminek előfeltétele a bűnbánat, a szentgyónás.

Nagycsütörtöktől húsvéthétfőig

Nagycsütörtök az utolsó vacsora napja. A szentmisén még utoljára megszólalnak a templomi csengők és harangok, hogy a gyász jeleként szombat estig hallgassanak.

A harangok Rómába mentek

– szól a magyarázat. Emiatt nagypénteken kereplővel hívták templomba a híveket, de a falvakban szokásban volt egyéb zajkeltéssel, ostorpattogtatással, fazekak kongatásával távol tartani a gonoszt. Régi közép-európai szokás nagypénteken a templomban a szentsírállítás, amelyet őrség vigyázott: régebben céhek, városi társulatok kiváltsága volt ez, az utóbbi évszázadban cserkészek, hittanos gyerekek feladata lett. A barokk kor óta hazánkban is elterjedt nagypénteki misztériumjáték a passió dramatikus megjelenítése, ezek közül a csíksomlyói ferencesek által rendezett a leghíresebb. A buzgóbb katolikus hívők keresztútjáráson vesznek részt; tizennégy stáción keresztül végigkövetik és imádkozzák Jézus golgotai útját.

Nagyszombat a feltámadásra való várakozás ideje, amikor „alszik az élet és reszket a pokol”. Hazánk katolikusai körében a szombat esti vigília miséje, illetve az azt követő feltámadási szertartás és körmenet a legnépszerűbb liturgikus esemény. A feltámadás vigíliáját megelőzően végzik a tűzszentelés szertartását. Egyes vidékeken a szent háromnap alatt az emberek nem gyújtottak tüzet, hogy a megszentelt tűz lángjából vihessenek haza új tüzet gyújtani.

A szentelt tűz hamujának a nép csodás erőt tulajdonított: meghintették vele a földet, megjelölték az istállót a jobb termés, illetve az állatok egészségének megőrzése érdekében.

Húsvétvasárnap és húsvéthétfő már a feltámadás felett érzett örömünnep, amit régebben csak fokozott a felszabadultság érzése, hogy a hosszú böjt után ismét lehetett húst enni, ismét megszólalhattak a nagyböjt idején tilalmas hangszerek, ismét lehetett táncolni és mulatozni. Az emberek kosárba tették a húsvéti ételeket – kalácsot, tojást, sonkát és tormát –és a templomba vitték, hogy a pap megszentelje. A megszentelt ételt otthon elfogyasztották, de a hulladékát sem dobták el: számos vidéken a sonkacsontot a gyümölcsfára kötözték, a tojáshéjat beszántották a jobb termés reményében.

Húsvétvasárnaphoz, illetve húsvéthétfőhöz kötődnek az ünnep profán szokásai. A falvakban húsvéti táncmulatságot rendeztek, a pesti polgárok a dualizmus idején ellepték a Gellérthegyet, ahol a húsvéthétfői búcsút ünnepelték: volt itt majombemutató, kutyaidomítás, tojásdobáló verseny – és főleg rengeteg sör fogyott.

A legáltalánosabb húsvéti szokás a máig megmaradt locsolás vagy öntözés – emiatt hívták ezt a napot néhol vízbevető hétfőnek.

Reggel a legények csapatosan végigjárták a falut, a kúthoz kényszerítették, és egy vödör vízzel leöntötték a menekülő, sikongató lányokat. A szokás idővel polgáriasult, az erőszak elmaradt, és a jéghideg kútvizet felváltotta a rózsavíz, kölni vagy a szódavíz. Illik a locsolkodót megkínálni: húsvéti kaláccsal, süteménnyel, borral. A locsolásért a locsolkodónak piros tojás járt, de már régóta kapnak a gyerekek pénzt vagy csokoládét. Néhány vidéken a lányok kedden visszalocsolhatták a legényeket.

Nincs húsvét locsolóversek nélkül

A locsolkodás elmaradhatatlan része volt a köszöntő vers, amivel a legény engedelmet kért. A Rubicon Intézet tudományos munkatársa elmondta, hogy a régebbi locsolóversekben még megjelenik a vallási vonatkozás, de az uralkodó motívum mindig is a vegetációs, illetve termékenységi szimbólum; amely szerint a locsolás a virágszálként emlegetett lány hervadását hivatott meggátolni:

Zöld erdőben jártam, kék ibolyát láttam. El akart hervadni, szabad-e locsolni?

A locsolóversek általában tréfás hangvételűek, ahol a komikum forrását vagy a locsolás szexuális szimbolikája vagy valamely aktuális politikai vagy közéleti jelenség megemlítése adja. A legismertebb az ötvenes évek téeszesítésére, illetve annak propagandájára reflektáló versike:

Zúg a traktor, szánt az eke, elvtársnő, locsolhatok-e?

De volt olyan is – lendült bele Porogi András –, amelyik egyesítette a két komikumforrást, és így reagált a Kádár-rendszer 1967-ben bevezetett családtámogatási rendszerére:

Az én locsolómra két tojás van festve. Ha én azzal meglocsollak, mehetsz is a GYES-re!

A locsolóversek a manapság leginkább élő népköltészeti hagyománynak számítanak, évről évre alakulnak, változnak, aktualizálódnak, illetve keletkeznek újak. 2020 húsvétja a covid jegyében telt, ekkor született ez a vers:

Védőmaszkban jár a nyuszi, locsolásért nincs most puszi. Home office-ban maradok, idén online locsolok.

Különös csemege futballszeretőknek

Több évtizeden át húsvét két napjára különös csemegét kínáltak a futballszeretők számára – tudtuk meg vendégünktől. 1908-tól az Osztrák–Magyar Monarchia két fővárosában, Bécsben vagy Budapesten rendezték meg a Húsvéti tornát egy ideig csak magyar, később a két-két legjobb magyar és osztrák csapat részvételével. A két világháború között mindkét nemzet labdarúgása a világ élvonalába tartozott, így telt házak előtt vívtak a csapatok vérre menő csatákat a Húsvéti serlegért. A vetélkedésbe olykor német, jugoszláv vagy cseh csapatok is bekapcsolódtak. Az egyik legemlékezetesebb mérkőzés 1949-ben volt, amikor az Üllői úton 35 ezer néző előtt a Ferencváros 8:3-ra verte a Slavia Prahát. A húsvéti torna túlélt két világháborút és számos rendszerváltozást, ám az európai nemzetközi kupák elindulását már nem sikerült átvészelnie, az utolsó tornát 1965 húsvéthétfőjén rendezték.

Porogi András történész (1960), a Rubicon Intézet tudományos munkatársa. 1985-ben végzett magyar–történelem szakos középiskolai tanárként az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1992 óta a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium igazgatója. Több történelmi szakmai munkacsoport tagja és vezetője, történelemmel, illetve történelemoktatással kapcsolatos publikációk szerzője. 2017-től az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport munkatársaként részt vesz a NAT fejlesztési munkálataiban. Számos történelmi tárgyú dokumentumfilm írója.

(Borítókép: A mosonmagyaróvári hagyományőrző Lajta Néptáncegyüttes tagjai locsolkodnak a szentendrei Skanzenben tartott bemutatójukon 2017. április 16-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)