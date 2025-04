Döme Suzi beszólt Magyar Péternek a Kutya Párt betiltott tüntetésén

Cikkünk frissül!

Érdekesen indult a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) az április 20-ai Million Marijuana March elnevezésű rendezvénye, ugyanis fű legalizációját követelő tüntetést a rendőrség március 21-én a tervezett új alaptörvény-módosításra hivatkozva betiltotta. Az új alaptörvény – amely a tiltás időpontjában még csak tervben volt – nem engedélyezi a gyerekek és fejlődésük védelmét sértő tömegrendezvényeket – mint amilyen a kormány szerint a Pride és a Million Marijuana March –, valamint azt is kimondja, hogy Magyarországon tilos a kábítószer előállítása, terjesztése, használata és népszerűsítése. Ennek eredményeképpen az MKKP rendezvénye duplán szembemegy az alaptörvénnyel.

Azonban április harmadikán a Kutyapárt közösségi oldalain arról számolt be, hogy mégis megtartják a rendezvényt, miután a Kúria felülbírálta a rendezvényt betiltó rendőrségi határozatot. Ennek oka, hogy a párt fellebbezése után a Kúria arra jutott, hogy nem lehet egy rendezvényt egy még nem megalkotott, jövőbeli jogszabályra hivatkozva betiltani.

15:00: Az esemény hivatalosan 16:20-perckor, vagyis 420-kor kezdődik, azonban a Magyar Kétfarkú Kutya Párt támogatói már délután kettőkor elkezdték a munkát a Madách téren, 15 órától pedig a Dharma Beatz és a Flying Elephant zenél a korán érkezőknek.

15:15: Lassan gyülekeznek az érdeklődők az esemény helyszínén. A megnyitón Kovács Gergely és Döme Suzi, az MKKP társelnökei mondanak beszédet, mellettük felszólal majd Galló Bence slammer, az MKKP képviselőjelöltje, majd a jelenlévők videóüzeneteket hallgathatnak meg többek között Sárosi Péter civiljogi aktivistától és Szemelyácz János addiktológustól. A beszédek után pedig DJ-k fogják szórakoztatni a demonstrálókat.

15:30: Döme Suzi, az MKKP társelnöke az esemény előtt interjút adott az Indexnek, aki nem aggódik amiatt, hogy megbüntetnék őket az alkotmányellenes rendezvény miatt, hiszen engedélyt kaptak rá, igaz, a rendőrség még „időutazást” is megpróbált bevetni azért, hogy megakadályozza a demonstrációt.

A Kutyapárt vezetője kritikus hangon beszélt a kormány drogpolitikájáról:

Döme Suzi szerint a szakmai fórumok elhallgattatása és a prevenció teljes félreértelmezése is súlyos probléma és úgy látja az embereknek fogalmuk sincs, hogy mi a jó prevenció, meg mi a rossz.

A humor sem maradt el: „Én úgy érzem, hogy a Fidesznek most az a stratégiai célja, hogy az egymillió alkoholista országából váljunk kettő vagy három millió alkoholista országává. Szép az irány, messze van még Oroszország.”

A Drogkutató Intézetről is megemlékezett, ahol szerinte több a kommunikációs munkatárs, mint a szakember.

A párt jövőjéről optimistán beszélt, mert szerinte szükség van a Kutyapártra és arra, hogy ne csak gyűlöljük egymást, hanem próbáljunk meg együtt élni ebben az országban.

Az interjú végén pedig azt akartuk megtudni, hogy áll az MKKP a marihuánánál súlyosabb drogok kérdéséhez, amire Döme Suzi rövid választ adott:

15:45: Az eseményen részvevőket „jointszépséggversennyel”, és „Nemzeti Elterelő Programmal" várják a részvevőket.

15.55: Megjelent a már megszokott MKKP-s t-rex is, valamint feltűnt Kampány Richárd is, aki interjúkat készít a tüntetőkkel. Egy másik aktivista közben Kovács Gergely arcképével ellátott 10 millió forintos bankjegyeket oszt a demonstrálóknak.

16:05: A színpadon álló zenész váratlanul felkapott egy mikrofont és bejelentette, hogy eddig ugyan csak dj-ként volt jelen a színpadon, de most énekelni fog, annak ellenére, hogy nem százszázalékos.

– tette fel a költői kérdést a zenész, amire a tömeg azt kiabálta: „ Trianon ” .

16:19: Hamarosan kezdődnek a beszédek, amelyek után este 10-ig fog tartani a buli Madách téren.

16:20: „Elütötte az óra a 42-at. Bárki, aki úgy érzi, hogy illegális szerekhez szeretnének nyúlni, hogy figyelje a kivetétőn megjelenő alkohol reklámokat, mert szeretnénk mindenkit leszoktatni a fű fogyasztásáról pálinkával” – fogalmazott Galló Bence.

Az MKKP politikusa elmondta, hogy ő elsősorban egy drogról szeretne csak ma beszélni, az pedig a hatalom, éppen ezért létrehozták a NER-t, a Nemzeti Elterelő Rendszert, mert úgy látják, hogy a politikusok maguktól nem tudnak lejönni a szerről.

16:25: Döme Suzi a színpadra lépre elmondta, hogy alkotmánymódosítás után, már a drogra gondolni sem szabad. Az MKKP társelnöke szerint ők évek óta küzdenek az okos drogpolitikáért, ugyanis a designer drogok már több tíz éve jelen van már nem ma jelentek meg, de hiába kértek más pártokat, nem áll ki mellettük senki.

– jelentette ki Döme Suzi, aki szerint soha nem volt ilyen mélyponton a prevenció.

Hozzátette, hogy már az is népszerűsítésnek számít, ha azt mondják, hogy a fű nem egyenlő a kokainnal, amikor pedig azt kérdezte Szentkirályi Alexandrától, hogy ő rábízná-e a gyermekét a prevenciót tartó egykori függő, Curtisre, de nem kapott rá választ. Arra viszont rájöttek, hogy a stratégiai hallgatás mellett az alkohol népszerűsítése mellé kell állniuk.

– mondta Döme Suzi, miközben Kovács Gergely mellett belehúzott egy laposüvegbe.

Megértem, hogy most hülyeség drogpolitikáról beszélni, elég ha az ember pártja választáson indul, akkor egyszerű üzenet kell: a drog rossz. És ha most a Kutya Párt is elkezdi az alkohol népszerűsítését, akkor talán a stratégiai hallgatást választó pártok is mellénk állnak