Nemcsak a Kennedy-gyilkosság aktáit hozták nyilvánosságra az Amerikai Egyesült Államokban, hanem a CIA egy különös akcióját is, amelyben médiumok segítségével próbálták meghatározni a csaknem 2500 évvel ezelőtt eltűnt frigyláda lehetséges helyét.

A szövetség ládáját még Mózes idejében, az i. e. 15. században készítették az Egyiptomból kivonuló izraelita kézművesek.

A zsidó-keresztény hagyomány szerint a frigyládában helyezték el az „Isten ujja által írt” törvénytáblákat, melyeket Mózes eltört az aranyborjú bűnét látva, a második „szett” két kőtáblát, melyet engeszteléskor kapott, Áron kivirágzott mandulaágát, valamint egy edényben mannát, amelyet a negyvenéves pusztai vándorlás során fogyasztottak a táborhelyről táborhelyre vándorló zsidók. A világ legkeresettebb műtárgya után nemcsak Indiana Jones kutatott, hanem számtalan kincsvadász is, akik így akartak vagyonra és hírnévre szert tenni.

CIA: egy aranytárgy, amelyet egy védő entitás vesz körbe

Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (Central Intelligence Agency) nemrég hozta nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyekből kiderült, hogy 1988-ban egy Sun Streak nevű titkos projekt keretén belül – médiumok bevonásával – lokalizálni próbálták a frigyláda pontos helyét. A The Jerusalem Post beszámolója szerint az egyik kísérletben a „032-es számú látót” azzal bízták meg, hogy írjon le egy ismeretlen célpontot a megadott koordináták alapján.

A médium egy fából, aranyból, valamint ezüstből készült, hatszárnyú angyalok képeivel díszített, koporsóhoz hasonló formájú tárgyat írt le, ami „egy rejtett, föld alatti, sötét és nedves” helyen van.

A látó úgynevezett „védő entitások” jelenlétét érzékelte, és arra figyelmeztetett: ha valaki illetéktelenül próbál hozzáférni a tárgyhoz, azt „a védelmezői, egy számunkra ismeretlen erő által, elpusztítják”. A 032-es számú látó beszámolója szerint a helyszínt arabul beszélő, teljesen fehérbe öltözött személyek népesítik be. Az általa leírt hely jellemzőiből pedig mecsetkupolák jelenlétére lehet következtetni.

A CIA dokumentumai beszámoltak arról, hogy a médium meghatározása szerint a kijelölt célpont feladata: összehozni az embereket. Köze van a szertartáshoz, az emlékezéshez, a tiszteletadáshoz és a feltámadáshoz. A titkosítás alól feloldott irat több rajzot is tartalmazott, amely a frigyláda tetején lévő kerubok egyikét is ábrázolta.

Steven Spielberg és az aranyláda

A frigyláda az Isten és Izrael népe között kötött szövetség legfontosabb szimbóluma: Isten utasítására készítették el aranyból, sittimfából, színarany fedővel, tetején pedig két, szintén aranyból készült kerub található.

A frigyládát először a Szent Sátorban, majd ezt követően a salamoni jeruzsálemi Szentély legbelsőbb helyiségében, a Szentek Szentjében helyezték el.

A szentség miatt a ládához tilos volt hozzáérni, csupán a papok szállíthatták, és a Szentek Szentjébe évente egyszer – az engesztelőnapon – csak a főpap léphetett be, hogy bemutassa az éves áldozatot a zsidó népért.

Számtalan legenda él a frigyláda hollétéről. Steven Spielberg Az elveszett frigyláda fosztogatói című filmjében azt az elképzelést elevenítette fel, hogy a szent tárgyat valahol Egyiptomban kell keresni. A zsidó történelmi iratok beszámolnak arról, hogy a tehetős alexandriai zsidók felépítették a jeruzsálemi templom pontos mását országukban, hogy ne kelljen a hívőknek minduntalan Júdeába utazniuk. A kincsvadászok szerint az aranyládát azonban máshol kell keresni.

Egy brit kutató megvizsgálta az Akszúmban őrzött tárgyat

„Meggyőződésem, hogy a Biblia által említett frigyláda Etiópiában található” – nyilatkozta az Indexnek Woinshet Mengistu.

Az Addisz-Abebai Egyetem professzor asszonya szerint a zsidóság és a kereszténység egyik legszentebb tárgya Akszúm városában található.

Beszámolója alapján a Sioni Mária-templomnál él mindig egy férfi, akit a frigyláda őrzőjeként tartanak számon. Az őrző egész életében a templom területén él, és nem hagyhatja el őrhelyét egészen a halála napjáig, amikor egy újabb frigyládaőr lép a helyébe.

Woinshet Mengistu információi szerint korábban egy brit kutatónak lehetősége volt megvizsgálni a ládát, ami – a történész szerint – üres volt.

A jeruzsálemi Temple Institute rekonstruálta az egykori templomot

„Ha előkerülne a frigyláda, annak felfoghatatlan vallási, politikai, gazdasági és kulturális hatása lenne az egész világra” – mondta az Indexnek Megyeri Jonatán rabbi. Elmondása szerint

a rabbinikus hagyomány úgy tartja, hogy a frigyláda valahol Jeruzsálemben, az egykori Templom-hegyben van elrejtve. A hívő zsidók meggyőződése szerint a szövetség ládája a Messiás eljövetele után fog előkerülni.

A szent tárgyat valamikor i. e. 586-ban, a salamoni templom pusztulását megelőzően Jósiás király rejtette el. A második templomban, amelyben Jézus rendszeresen prédikált, már nem volt meg a frigyláda: a Szentek Szentje üres helyiség volt. Érdekesség, hogy mindkét szentélyt a babilóniai seregek, illetve később, i. sz. 70-ben a római légiók egy napon – áv hó 9-én (július-augusztus) – pusztították el.

A zsidók temploma helyén ma az Al-Aksza-mecset és a Sziklamecset található. Az arabok elleneznek minden régészeti feltárást, és sokan azt is tagadják, hogy a zsidóknak bármi köze lett volna Palesztinához.

„Ha ma eljönne a Messiás, a papok holnap már el is tudnák kezdeni a templomi szolgálatot” – jegyezte meg Megyeri Jonatán, hogy végre a héber nyelv és Izrael országa után – kétezer év elteltével – a vallási élet is helyreálljon. A jeruzsálemi Temple Institute hosszú ideje komoly kutatásokat végez a papi szolgálatról. A tudósokból álló intézet nemrég közölte weblapján, hogyan is nézhetett ki a frigyláda és a Szentély egykoron.

(Borítókép: James Tissot Mózes és Józsué a tabernákulum előtt című alkotása. Fotó: A Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images)