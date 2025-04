Nagy István: Ismeretlen vírussal szemben, ismeretlen helyzetben kell megvédeni az állatállományt

Ismeretlen vírussal szemben, ismeretlen helyzetben kell megvédenünk állatállományainkat – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter. Mint mondta, a mostani járványhelyzetben nincs más hatékony védekezési mód, csak az, amelyet Magyarország is alkalmaz, még ha ez fájdalmas döntésekkel is jár.

Egy láthatatlan, mégis rendkívül pusztító ellenséggel kell szembenéznie a magyar állattenyésztésnek – monda Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalán.

A tárcavezető szerint a védekezés azonban nem választás kérdése, hanem kényszerű, ám elengedhetetlen lépés. Magyarország a nemzetközileg is elfogadott módszert alkalmazza, amelynek lényege, hogy időben és határozottan kell cselekedni, „és megóvjuk azt, amit lehet”.

Onnan kell indulnunk, hogy be tudjuk bizonyítani: ez a vírus létezik, és valós fenyegetést jelent. Óriási gazdasági károkat okoz, és komolyan veszélyezteti az állatállományainkat. Fogalmazhatnék úgy is, hogy a magyar szarvasmarha-állomány egy százaléka hozott áldozatot azért, hogy a kilencvenkilenc százalékát megmentsük

– fogalmazott a miniszter, rámutatva, hogy sokan még ma is kétségbe vonják a fertőzés valóságát. Kiemelte, hogy az állatorvosok, kutatók és hatósági dolgozók emberfeletti munkát végeznek nap mint nap a járvány megfékezéséért.

„Kérem, bízzunk bennük. Csak együtt, összefogva, a szakmaiságra építve tudjuk megállítani ezt a fertőző járványt. A lakosság türelme, megértése és támogatása kulcsfontosságú ahhoz, hogy eredményesek legyünk ebben a példátlan kihívásban” – hangsúlyozta a tárcavezető.

Legutóbb Rábapordányban számoltak fel fertőzött telepet

Nagy István szombati sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy felszámolták a ragadós száj- és körömfájás vírussal fertőzött rábapordányi állattartó telepet. Hozzátette: a vírus megállításához minden állattartó fegyelmezett együttműködésére van szükség.

A tárcavezető szavai szerint a sertések „vírusgyárakká” válhatnak, ha rájuk is átterjedne a fertőzés.

Nincs más lehetőség, bármennyire is fáj a szívünk, minél előbb el kell földelni őket azért, hogy a többi állatot meg tudjuk menteni

– fogalmazott Nagy István.

Még nincs vége a járványnak

Ahogy arról beszámoltunk, a március elején kezdődött járvány miatt több környező ország is lépéseket tett a terjedés megakadályozása érdekében, hétvégén Ausztria jelentett be korlátozásokat, emiatt több határátkelőnél alakult ki komolyabb torlódás.

Emellett folytatódott a járművek fertőtlenítése, valamint Nagy István agrárminiszter közölte, hogy további intézkedéseket hoztak, amelyek szerint:

Az érintett telepeket zárlat alá vették, valamint védőzónákat hoztak létre. A gépjárművek csak fertőtlenítés után tudnak be-, illetve kimenni.

A határátkelőhelyeken Hegyeshalomtól Esztergomig fertőtlenítés zajlik, ahogy az autópálya-felhajtóknál is.

Az érintett telepek településeire is csak fertőtlenítés után lehet bejutni vagy onnan kihajtani.

A telepek köré a vadállomány távoltartására villanypásztort telepítettek.

A kistermelőknek a védekezéshez szükséges fertőtlenítőszereket ingyen biztosítják. Az adott önkormányzatnál lehet jelezni az igényt, a szereket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szállítja.

Ausztria mellett Szlovákiában is terjed a ragadós száj- és körömfájás járvány, amely már hat marhatelep állatait fertőzte meg bizonyítottan. Richard Kovacs mezőgazdasági miniszter szerint ez ugyan nem okoz ellátásproblémát, sem áremelkedést, viszont állatok ezreit érinti. Emellett többen be sem jelentik a fertőzést, és éjszaka, titokban szállítják az állatokat. Matus Sutaj Estok belügyminiszter pedig határlezárásokat lengetett be Magyarország felé, amelyet a szlovák kormány hétfőn el is fogadott.

Április 10-én a Kormányinfón is felvetődött, hogy mesterségesen hozták létre a száj- és körömfájás vírusát. Az állítást pécsi virológusok és Kemenesi Gábor is kielemezte, utóbbi ezt cáfolta. A járványról Rusvai Miklóst kérdeztük a Kibeszélő egyik adásában.

Az Indexen nemrég egy riport is megjelent arról, miképp élték meg Nyugat-Magyarországon a szarvasmarhák leölése miatti helyzetet. Cikkünk ide kattintva érhető el. A leölésre ítélt szarvasmarhák ottani eltemetése ellen több százan tiltakoztak Jánossomorján.