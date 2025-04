Vonattal ütközött össze egy személyautó Egerben, a Homok utcai vasúti átjáróban – írta a katasztrófavédelem.

A balesetet követően az autó két utasa ki tudott szállni, és a vonat harminc utasa is elhagyta a szerelvényt. Az egri hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, valamint a vasúttársaság szakemberei is a helyszínre tartanak.

A MÁVINFORM Facebook-oldalán megjelent tájékoztatás szerint a beleset április 21-én, hétfőn délután történt az Eger-Szilvásvárad vonalon, ami után az utasokat pótlóbusz szállította tovább. Mint írják, az érintett személyvonat (35514) 13:05-kor indult el Egerből.

Az ütközésben nem sérül meg senki.

A portál szerint befejeződött a helyszínelés, így már nem kell pótlóbuszos közlekedésre számítani a vonalon.

Az Agria Tv Bt Facebook-oldalán közölt képeket a balesetről.