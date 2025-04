Olyan veszélyek leselkednek a hormonjainkra, amelyekre nem vagyunk felkészülve

„Az endokrinológia a belső elválasztású mirigyek betegségeivel foglalkozik, de jelentősége messze túlmutat ezen, anyagcsere-problémákat is felölel. Mezősi Emese professzor lapunknak feltárta, hogy a hormonok irányítják testünk szinte minden funkcióját.

Az endokrin szó azt jelenti, hogy belső elválasztású mirigy, idetartozik az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy, a mellékvese, a nemi mirigyek, a mellékpajzsmirigy és még nagyon sok egyéb hormontermelő sejtünk.

Meglepő módon ma már a zsírszövetet is hormontermelő szervként tartják számon. Ha felborulnak ezek az érzékeny rendszerek, annak súlyos következményei lehetnek:

„hosszú távon jelentősen csökkenti életkilátásainkat, és természetesen egy alacsonyabb életminőséget is eredményez”

– figyelmeztetett a szakember, akivel közelebbről megnéztük, milyen veszélyek leselkednek a hormonrendszerünkre, azok milyen hatást fejtenek ki az egészségünkre, és hogyan küszöbölhetjük ki ezeket.

Manapság egyre többször olvashatunk a „brain fog”, vagyis az „agyköd” jelenségéről, amikor úgy érezzük, mintha le lennénk tompulva, enerváltak vagyunk. Ennek okáról is kérdeztük a szakembert. Mezősi professzor megdöbbentő tényt tárt fel arról, hogyan kényszeríti szervezetünket a modern élet egy teljesen természetellenes működésre:

– mutatott rá a modern élet egyik legnagyobb veszélyére. Manapság a javasolt heti testmozgás is csupán 150 perc, tehát óriási szakadék van aközött, amire a testünk optimalizálva lett, és amit megadunk neki.

Ha már a mozgáshiányról beszéltünk, adta magát, hogy a testsúlyproblémákra is kitérjünk, erre vajon hogyan hatnak a hormonok. A professzor leleplezte, miért annyira sikertelenek a fogyókúrák:

– magyarázta a számunkra eddig teljesen ismeretlen koncepciót. Ellenünk dolgozik tehát ez az ősi agyterület, ami úgy tűnik, hogy jobban tudja, hogy milyen testsúlyban kellene lennünk, mint a többi szervünk. Ezenfelül megosztott még egy megdöbbentő tényt:

„Egy-egy – úgymond – divatos extrém fogyókúrával rövid távon le lehet fogyni, de ezek az emberek sokszor még jobban visszahíznak, mint amennyit lefogytak” – világított rá Mezősi professzor. Ezt hívjuk jojóeffektusnak, és a fogyás során nemcsak a zsírszövetből veszítünk, hanem az izomszövetből is, és amikor ezt gyorsan visszahízzuk, akkor a zsírszövetet hízzuk vissza. Ezekkel a fogyókúrákkal az izomszövetet részben zsírszövetre cseréljük, ami nyilvánvalóan nem lehet cél.

– világított rá. A betegeknek a szakember azt tanácsolja, hogy csak olyan életmódváltásba kezdjenek bele, amelyet hosszú távon tudnak folytatni. Tehát nem érdemes olyan diétát elkezdeni, amelyet egy hét után abba is hagyunk.

Arról is kérdeztük az endokrinológust, hogy ugyan tele van az internet fogyást ígérő „csodaszerekkel”, de mi az, ami ténylegesen működik is? Elmondta, hogy az endokrinológia legizgalmasabb áttörése az elhízás elleni terápiás eredményekben történt.

Az áttörést az új gyógyszeres kezelések jelentik. Pár éve már tudunk törzskönyvezett gyógyszert adni Magyarországon és a világon máshol is az elhízásra. Az új készítmények a GLP-1-receptor-agonisták csoportjába tartoznak, és a legújabb generációs szerekkel már jelentős, akár a testsúly 20-22 százalékát jelentő fogyás is elérhető

– világított rá. Szintén forradalmi változást hoztak a pajzsmirigygöbök új kezelési módszerei. Ma már lézerkezeléssel el lehet távolítani azokat a göböket, amelyek miatt korábban föl kellett vágni a beteg nyakát.

Hormonális egészségünk megőrzése érdekében a szakember különösen az alvás fontosságát hangsúlyozta, mivel „a nappal és az éjszaka fölcserélése a szervezet számára nagyon komoly stresszt jelent”, és ez súlyosan felboríthatja a hormonháztartást, különösen a gyermekeknél. Ennek a kényes egyensúlynak a felborulása pedig olyan élethosszig tartó problémákat okozhat, amelyek kezelése rendkívül összetett és gyakran csak tüneti szintű lehet.

Ha felborul a hormonháztartásunk, annak következményei ijesztőek lehetnek, nem csak fizikai hatásai vannak.

„A hormonális problémák nagy részének pszichés tünete is van”

– hangsúlyozta Mezősi. A pajzsmirigy túlműködése esetén a beteg „feldobott, jó hangulatú, úgy tűnik, mintha hipomániás irányba alakulna át az agyműködés, míg a mellékvesekéreg-túlműködésnél sokan pszichiátrián kötnek ki, mert zavartság tüneteit mutatják”.

– világított rá. A fogamzásgátló tabletták kapcsán Mezősi professzor kiemelte, hogy ezek az endokrinológia egyik legnagyobb sikerei közé tartoznak. „A fogamzásgátlás elérhetővé vált, ezáltal a nem kívánt terhességek megelőzhetőek, ez egy óriási előrelépés a modern társadalmak szerveződésében” – hangsúlyozta.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a kombinált fogamzásgátló tablettáknak vannak kockázataik is, különösen a fiatal nők esetében. „Az egyik potenciálisan nagy veszélye a fokozott trombózishajlam, amely mélyvénás trombózis, tüdőembólia kialakulásához vezethet.”

A hormonpótlás kérdése különösen ellentmondásos terület. A szakember elmondta, hogy korábban a női hormonpótlást a menopauza után széleskörűen alkalmazták, mivel úgy gondolták, véd a szív- és érrendszeri betegségekkel szemben, és a csontritkulás megelőzésére is hasznos. Később azonban kiderült, hogy a menopauza után jóval később kezdett hormonpótlás inkább káros hatásokkal járhat, beleértve a stroke kockázatának növekedését.

Mivel sokat lehet olvasni arról, hogy a hormonháztartást befolyásoló anyagok lehetnek a csapvízben, ezért erről is megkérdeztük az endokrinológusprofesszort.

Ezeket az anyagokat endokrin diszruptoroknak nevezik, olyan anyagoknak, amelyek megzavarják a normális endokrin működéseket, mégpedig oly módon, hogy bizonyos vegyi anyagok a hormonokhoz hasonló szerkezetűek, és becsapják a hormonreceptorokat. Sajnos ilyen vegyi anyagból óriási tömeg és nagyon sokféle is van, úgyhogy nagyon nehéz szűrni is őket, és valóban, jelenleg például az ivóvízben ezek a minimális mennyiségben is hatékony anyagok sajnos kimutathatóak