Négy év börtönt kapott az ügyvéd, aki éveken át irányította a lakásmaffiát

A Fővárosi Főügyészség közleménye szerint az ügyvéd megismerkedett egy büntetett előéletű, ingatlanközvetítéssel foglalkozó férfival egy polgári perrel kapcsolatban. Az ügyvéd képviselte a férfit, majd a per végén az ingatlant is megvette az ellenérdekű felektől. Kolléganőjét is bevonta az akcióba, aki a szerződést ellenjegyezte.

Majd a két ügyvéd és az ingatlanközvetítéssel foglalkozó férfi anyagilag kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek ingatlanait szerezte meg azok értéke alatti áron. A büntetett előéletű férfi feladata az volt, hogy felkutassa a nehéz helyzetben lévő, ezáltal könnyebben befolyásolható, megtéveszthető tulajdonosokat, majd bemutassa nekik a férfi ügyvédet. A gyanú azért sem merült fel, mert az ingatlantulajdonosokat meggyőzte, hogy az ügyvéd az ő érdekeiket képviselve fog segíteni szorult helyzetükön.

2008–2014 között hat ingatlant érintően követtek el csalásokat változatos módon. Volt, hogy két eltérő tartalmú szerződést készítettek, volt, hogy más vételárat foglaltak szerződésbe a ténylegesnél. Olyan is történt, hogy egyszerűen elhitették az ügyféllel, valójában csak ideiglenesen, az általa a férfi ügyvédtől kapott kölcsön fedezeteként válik meg ingatlanától. A férfi ügyvéd több ingatlant az édesanyjára ruházott át később

– áll a jelentésben.

A két ügyvéd mintegy hetvenmillió forintos kárt okozott, amelyet kismértékben és részben a büntetőeljárás megindulása miatt térítettek meg. A Fővárosi Törvényszék a férfi ügyvédet négy év börtönbüntetésre ítélte, s 600 ezer forint pénzbüntetést szabott ki rá. Női társát pedig két év, végrehajtásban öt év felfüggesztettre ítélte.