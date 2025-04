Hídfoglalásba torkollott Hadházy Ákos délutáni sétája, leterelik a tüntetőket a Szabadság hídról

Cikkünk frissül...

19:34: A Fővám térre szorult tömegben megjelent egy ellentüntető, aki heves vitát folytat a jelenlévőkkel.

19:25: Egy tüntető az Indexnek az állította, hogy az egyik rendőr úgy szakította el a földön ülő társától, hogy rátérdelt a fejére. Eközben a járdán maradt embereket leterelik a hídról.

19:23: Ismét megindult a forgalom a Szabadság hídon, a tüntetők a járdára szorultak.

19:20: A rendőrök időközben mindenkit leszedtek az útról, azóta már a járdan állnak sorfalat.

19:16: A rendőrség elvitte azt a hölgyet is, aki ugyan a járdán állt, de egy hangfal segítségével zenével szórakoztatta a tüntetőket. Őt helyszíni kollégánk jelentése szerint kilenc rendőr igazoltatta.

19:11: Kollégánk arról számolt be, hogy a rendőrök lassan, de biztosan végzik a munkájukat, már csak egy maroknyi tüntető van az úttesten.

19:05: Akiket igazoltattak, azokat lekísérik az útról, akik pedig nem mennek önként, azokat felemelik és kiviszik. Volt, akit kerékpárral együtt emeltek fel. Kollégánk közölte, hogy a rendőrök szó szerint lelökdösik a fotósokat is az elzárt részről.

19:00: A rendőrség körbevette azokat a tüntetőket, akik az első felszólításra nem hagyták el az úttestet. A járdára parancsolt demonstrálók egy csoportja táncol a rendőrsorfalnak. A hídon továbbra is folytatódik az igazoltatás.

18:55: Kollégánk a helyszínről arról számolt be, hogy elkezdődött felszedni az embereket a földről, a tüntetők pedig mindenkit a pilléreken túlra küldenek, míg a földön ülőket igazoltatják.

18:53: Bedő Dávid azt kérte a jelenlévőktól, hogyha a rendőrség elkezdi felszedni őket a földről, akkor mindenki csak passzívan álljon ellen. „Betilthatják a gyülekezést, de mi akkor is hétről hétre kifogunk jönni” – üzente a tömegnek a momentumos politikus. A rövid beszéd közben újabb készenléti rendőrök érkeztek

18:49: Hadházy Ákos a Facebookon élőben jelentkezett, amelyben három tényezőre is kitért. Elsőként azt írta, hogy a rendőrség ugyanazt a bejelentést tiltotta meg az Erzsébet hídra, amit korábban négy alkalommal. Emellett arról is beszámolt, hogy május 1-re is tüntetést szervez, amivel kapcsolatban megjegyezte: „a siker valójában azon múlik, hányan vesznek részt a békés, de nagyon határozott megmozduláson, és nem azon, hogy hány hidat zárnak le a jelenlévők.”

18:44: A tüntetéssel kapcsolatos lezárásokat és közlekedi információkat folyamatosan frissíti a Budapesti Rendőr-főkapitányság is, amely ide kattintva érhető el. Eközben a tüntetők felsorakoztak a rendőrökkel szemben, majd leültek és összekapaszkodtak. „A gyülekezés alapjog” – skandálták.

18:42: Kollégánk közölte, hogy a helyszínen lévő demonstrálók száma néhány százra tehető. A pesti oldalon lévő rendőrsorfal pedig elindult a tömeg felé.

18:32: A budai oldalon álló rendőrsorfal azt állítja, hogy a pesti oldalon ki lehet menni, a tüntetők szerint viszont nem. Néhány tüntető leült a híd közepén, a momentumosok pedig a villamossíneken zenét hallgatnak.

18.25: Kollégánk jelentése szerint a rendőrség kisbuszokkal lezárta a Szabadság híd budai hídfőjét. Néhány tüntető a rendőrséggel veszekszik, hogy át őket.

18.20: „Fel a hídra” – hangzott a vezényszó Bedő Dávidtól. A tüntetők ezzel párhuzamosan elfoglalták a Szabadság hidat, emiatt leállt az autó- és villamosforgalom.

18.16: A helyszínen lévők elérték a Szabadság hidat, mögöttük a rendőrök lezárták az utat.

18:09: A Momentum elnökével szemben Bedő Dávid országgyűlési képviselő már demonstrációnak nevezte a felvonulást, és elmondta, hogy a Szabadság híd felé tartanak. A demonstrálók eközben elfoglalták a Kálvin térnél a Vámház körút Pest felé haladó sávjait.

18:04: A tömeget vezető Tompos Márton, a Momentum elnöke elárulta, hogy ők csak kijöttek sétálni, mert szép az idő. „Észre sem vettem, hogy jön utánunk egy tömeg. Biztos ők is úgy érezték, hogy sétálnak egyet” – fogalmazott a politikus, amikor arról kérdeztük, hogy a felvonulásuk nem számít-e be nem jelentett tüntetésnek.

18:00: A Momentum lila füsttel elindult a Károlyi utcán, a párt azt kérte a tömegtől, hogy menjenek velük.

17:52: Helyszínen tartózkodó kollégánk jelentése szerint Hadházy Ákos az aluljárón keresztül visszament a Ferenciek terére, ahol egyelőre kivár.

17:41: A forgalom időközben helyreállt, a rendőrsorfal ugyanakkor nem engedi fel a tüntetőket az útra.

17:30: A rendőrség körbevette a részvevőket, és elkezdték leterelni őket az útról. A tömeg nem akar lemenni az útról. Feltűnt Bedő Dávid is a rendőrsorfallal szemben. A rendőrségnek azt sikerült elérnie, hogy legalább az út egyik fele járható legyen. Mindeközben a jelzőlámpákat visszakapcsolták, úgyhogy a tüntetők azt reklamálják, hogy engedjék át őket az úton.

A rendőrség kikapcsolta a lámpákat, a tömeg kiment az útra, miközben a forgalom leállt. Eközben elkezdték körbevenni őket, leterelve a tömeget az útról.

17:20: A tömeg fel-alá sétál a zebrán, minden alkalommal, amikor zöldre vált a lámpa. Mivel sosem ér át mindenki a túloldalra, így minimálisan, de nehezítik a forgalmat, mikzben azt skandálják: „Mocskos Fidesz!”.

17:16: A tömeg Hadházy Ákos vezetésével átkelt a Szabad Sajtó út zebráján, és most a másik oldalon ácsorognak. A képviselő továbbra sem szólalt meg, miközben szelfizik a többi sétára készülővel.

17.13: A tömeg továbbra sem mozdul a Ferenciek teréről, ahogy Hadházy Ákos sem.A Follow the Flow zenekar közben a tömegben állva forgat. Sándor Balázs, az MKKP ajkai önkormányzati képviselője elárulta, hogy ő csak egy egészségügyi sétára jött ki.

17:06: Szabó Bálint kollégánk közlése szerint pár centiről beletrombitált Hadházy Ákos fülébe, emiatt a képviselő néhány méterrel arrébb állt.

17:02: A BKK Info tájékoztatása szerint a demonstráció miatt lezárták a Szabadság hidat. Emiatt a 47-es és a 49-es villamos a Szent Gellért tér–Műegyetem és a Deák Ferenc tér között nem közlekedik. A BKK a 9-es autóbusz, a 72-es trolibusz, illetve az M2-es, az M3-as és az M4-es metró igénybevételét ajánlja az utasoknak.

Hozzátették, hogy a 15-ös autóbusz ismét érinti a Fővám tér és az Erzsébet tér közötti megállókat a Gyöngyösi utca felé.

17:00: Megérkezett Hadházy Ákos, a tömeg köré gyűlt. „Nincs sajtótájékoztatóm” – válaszolta kérdésünkre a független országgyűlési képviselő, aki egyelőre némán áll a környéken.

16:55: Kollégánk jelentése szerint Hadházy Ákos még nem érkezett meg, de a tömeg mérete miatt a rendőrök felsorakoztak a Szabad Sajtó út szélén.

16:47: Feltűnt a téren Vitézy Dávid is, azonban ő nem Hadházy Ákos miatt jött. „Csak megyek a Városházára dolgozni” – mondta mosolyogva, miközben Bede Zsolt jobboldali aktivista is megjelent a környéken.

16:30: Szabó Bálint érkezését trombitaszó jelzi. Vele együtt a rendőrök egy újabb csoportja jelent meg a téren.

16:25: A téren megjelentek az első tüntetők, többen zászlókat is hoztak magukkal, annak ellenére, hogy ma hivatalosan nem lesz tüntetés.

„Most még itt állunk a téren, hogy 5 vagy 10 perc múlva mit fogunk csinálni, azt még nem tudom” – fogalmazott az egyik „sétálni” készülő férfi, de egy mellette álló hölgy elárulta, hogy neki vannak tervei, de ahhoz egyelőre kevesen vannak a téren.

16:15: A tér sarkán megjelent a rendőrök egy kisebb csoportja, a környéken pedig váratlanul feltűnt Nagy Attila, a Mi Hazánk Mozgalom budapesti alelnöke és a párt két aktivistája is egy pulttal. Az Index kérdésére Nagy Attila leszögezte: még véletlenül sem Hadházy Ákos miatt jöttek ki a Ferenciek terére, csak véletlen egybeesés, hogy az országgyűlési képviselő is idejön kedd délután. A Mi Hazánk a standnál aláírást gyűjt, valamint népszerűsítik a Bikás Parkba szervezett majálisukat.

Mi nem támogatjuk Hadházy Ákos tüntetéseit

– nyomatékosította Nagy Attila

16:00: Egy órával a nem létező tüntetés előtt, a Ferenciek tere mellett már mintegy húsz rendőrségi autó és kisbusz várja a délutáni sétára készülődő Hadházy Ákos feltűnését.

Hadházy Ákos az elmúlt hetekhez hasonlóan ismét hídfoglaló tüntetést szeretett volna tartani április 22-én. A rendőrség azonban elutasította a független országgyűlési képviselő kérelmét, ezért ő új kérelmet nyújtott be, amelyben a Ferenciek terét jelölte meg helyszínként, viszont a hatóság ezt is elutasította.

Nagypénteki abszurd: a rendőrség megtiltotta azt is, hogy az Erzsébet híd lábánál, a Ferenciek terén tüntessünk a technofasiszta törvény ellen. Emlékeztetőül: korábban a Kúria kimondta, hogy magán a hídon is lehet tiltakozni, ezután három alkalommal a rendőrség ezt fogcsikorgatva engedélyezte is. A jövő keddre a hídra tervezett tüntetést azonban megtiltotta. Most pedig megkaptam egy egészen abszurd határozatot, amiben egy egészen zagyva indoklással a Ferenciek terén sem engedélyezik a nagygyűlés megtartását

– közölte április 18-i Facebook-bejegyzésében a képviselő.

Szerintük a korábbi tüntetéseken túl kevesen voltunk, és biztosak benne, hogy most is kevesebben leszünk ezernél. Ezért az Egyetem térre száműznék a gyűlést

– emelte ki a rendőrség indoklásának egy részét a képviselő, aki szerint a döntés valódi oka az, hogy „Orbán Viktor utasította erre a rendőrséget”.

Hadházy Ákos az Egyetem térre száműzött alternatív megoldás kérelmét visszavonta, mert úgy gondolja, az Egyetem teret azért jelölték ki számukra, mert onnan csak a szűk utcákon keresztül lehet távozni, „amit pár tucat piros sapkás vitéz is le tud zárni a tüntetők elől”. Ezzel szemben a Ferenciek terén összegyűlő sokezres tömeg lezárná az Erzsébet hídra vezető utat, és a rendőrök csak magának a hídnak a lezárásával állhatnák a tömeg útját.

Eközben a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóközleményt adott ki, amelyben beszámol arról, hogy Hadházy Ákos független parlamenti képviselő nyilatkozatai nem igazak, miszerint tiltó határozatok születtek a bejelentett gyűléseket illetően.

Hadházy Ákos április 22-re bejelentett három gyűlést, amelyekkel kapcsolatban a BRFK előíró-korlátozó határozatot hozott. Mivel az egyik gyűlést lemondta a képviselő, így „jelenleg egy statikus gyűlést tarthatnak a Budapest, I. kerület, Tabán, Rácz fürdő melletti füves területen 17 órától 22 óráig. A másik, vonulásos gyűlés keretében a Tabántól 20 óra 45 perctől 21 óra 45 percig az Erzsébet hídon – a hídpálya teljes szélességében – átvonulhatnak az V. kerület, Ferenciek terére”. A gyűlésnek pedig 22 órakor véget kell érnie.

A közlemény miatt megkerestük Hadházy Ákost, aki az Index kérdésére elárulta, hogy ő semmilyen tüntetést nem tervez, csak délután 17 órára kimegy a Ferenciek terére és felsétál az Erzsébet hídra.

Emiatt az Index stábja is megérkezett a „nem tüntetés helyszínére”, hogy helyszínről tudósítson Hadházy Ákos délutáni magánprogramjáról:

Másfél hónapja zajlanak a tüntetések

Az Országgyűlés többsége március 18-án sürgősségi eljárásban, feszült vita után megszavazta a gyülekezési jogot érintő, a Pride korlátozását, tiltását lehetővé tévő javaslatot. A szavazás botrányba fulladt, amikor momentumos képviselők – valamint Hadházy Ákos – füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben.

A tiltakozás ezután a parlamenten kívülre került:

A Momentum március 18-án tüntetést tartott a Kossuth Lajos téren, amin felszólalt Hadházy Ákos is. A független országgyűlési képviselő buzdítására a résztvevők a Margit hídhoz vonultak, ahol hídlezárás és többórás patthelyzet alakult ki a rendőrökkel.

Március 25-én újra demonstráltak ugyanebben az ügyben, a Ferenciek teréről indulva aznap este négy hidat is le kellett zárni a tüntetők miatt. A megmozdulás végül az Alkotmány utcában ért véget, ahol a rendőrök elzárták a lehetséges útvonalakat a vonulók elől.

A következő, szintén Hadházy Ákos által szervezett tüntetés április 1-én volt, amikor újra hidakat foglaltak el a demonstrálók.

Április 8-a sem maradt demonstráció nélkül, a tüntetők három hídig jutottak, de a rendőrök gyorsan visszaszorították őket. Az Erzsébet hídon többen hajnali 4-ig maradtak.

Április 15-én több, mint 24 órás tüntetésbe kezdtek a demonstrálók Hadházy Ákos vezetésével, amelynek keretében sokan a Karmelita kolostor előtt aludtak.

Blokáddal is próbálkoztak

Az Országgyűlés hétfői ülésén került napirendre az Alaptörvény tizenötödik módosítása, amelynek tartalmáról itt írtunk bővebben. A javaslat érinti a gyermekvédelmet, a kábítószer-ellenes küzdelmet, valamint a kettős állampolgárság felfüggesztésének lehetőségét is.

A Momentum az Alaptörvény-módosításról szóló szavazás előtt próbálta blokád alá vonni a Parlament épületét, de – ahogy arról tudósításunkban beszámoltunk – a rendőrök gyakorlatilag elcipelték az erre készülő képviselőket. A szavazást az ülésteremben molinóval és kürttel zavarták meg, viszont a képviselők többsége így is támogatta az Alaptörvény tizenötödik módosítását, miközben a Kossuth Lajos téren tüntetők gyülekeztek.