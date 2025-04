Súlyos sérülést szenvedett Magyar Péter fia, operálni kellett

„Eddig a gyerekeimet úgy-ahogy békén hagyták. De Orbánék mostanra akkora pánikban vannak, hogy már semmi és senki sem szent. Most épp a 13 éves fiam sportsérülését akarják felhasználni. Azt okádják húsvét után magukból, hogy miközben én Hollókőn locsolkodtam, nem törődtem a Hollandiában balesetet szenvedett gyerekemmel” – írta Facebook-bejegyzésében Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

A politikus beszámolója szerint a 13 éves fia egy holland vidéki városban, egy húsvéti nemzetközi focitornán az MTK színeiben súlyos kézsérülést szenvedett, operálni kellett.

„Eközben én Hollókőn tartózkodtam egy előre leszervezett látogatáson. Az édesanyja (Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter – a szerk.) szintén Magyarországon volt. Mindketten folyamatos kapcsolatban voltunk a fiunkkal, az edzőkkel és az orvosokkal. Talán nem kell magyaráznom egy szülőnek se, hogy milyen érzés, amikor 1500 kilométerre vagy az idegen környezetben altatásra váró gyerekedtől” – írta Magyar Péter.

Végezetül arra is kitért, hogy szerencsére a műtét jól sikerült, a gyermek már haza is repülhetett a kupagyőztes csapattal. „Köszönöm a holland orvosoknak és az edzőknek, hogy végig gondos kezekben volt a gyerekünk. Orbán propagandistáinak pedig azt kívánom, hogy az ő gyerekeik is sorra nyerjék a nemzetközi tornákat, és soha ne szenvedjenek súlyos sérülést.”