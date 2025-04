Ajánlót adott ki a rendőrség arról, hogyan kellene békésen tüntetni

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozzák, hogy Hadházy Ákos nyilatkozatai nem igazak a tiltó határozatokról. Valamint egy ajánlót is megosztottak arról, hogyan kell békésen tüntetni.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóközleményt adott ki, amelyben beszámol arról, hogy Hadházy Ákos független parlamenti képviselő nyilatkozatai nem igazak, miszerint tiltó határozatok születtek a bejelentett gyűléseket illetően – írja a police.hu.

A közleményből kiderül, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság minden előíró-korlátozó határozatot tudomásul vett, s a BRFK négy határozata a Kúria elé került jogorvoslatra, ahol „hármat hatályában fenntartottak, egyet hatályon kívül helyeztek”.

Hadházy Ákos április 22-re bejelentett három gyűlést, amelyekkel kapcsolatban a BRFK előíró-korlátozó határozatot hozott. Mivel az egyik gyűlést lemondta a képviselő, így „jelenleg egy statikus gyűlést tarthatnak a Budapest, I. kerület, Tabán, Rácz fürdő melletti füves területen 17 órától 22 óráig. A másik, vonulásos gyűlés keretében a Tabántól 20 óra 45 perctől 21 óra 45 percig az Erzsébet hídon – a hídpálya teljes szélességében – átvonulhatnak az V. kerület, Ferenciek terére”. A gyűlésnek pedig 22 órakor véget kell érnie.

A jelentés hangsúlyozza, hogy a rendőrség, mint eddig is, ezután is biztosítja a békés gyülekezés jogát, miközben figyelembe veszi mások jogait, például a fővárosban közlekedni kívánók jogait is, valamint érvényt szerez a hatályos magyar jogszabályoknak.

Ajánlást is adtak ki

A rendőrség egy gyülekezési ajánlót is kiadott, amely bemutatja, milyen szabályokat kell betartani egy békés tüntetés alkalmával, amelyek meg is védik az embereket.

A rendőrség a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény keretei között tudja biztosítani a gyűléseken részt vevők biztonságát. Akik kilépnek a jogszabály által meghatározott keretekből, azok veszélyeztetik önmaguk testi épségét, és azokkal szemben a rendőrök intézkedni fognak – jogszerűen, szakszerűen és arányosan

– áll a közleményben.

Az ajánlás kiemeli, hogy mindenki intézkedésre és szankcióra számíthat, aki tüntetésen az arcát eltakarja, engedélyhez kötött pirotechnikai termékeket használ, vagy nem a KRESZ előírásai szerint veszi igénybe az úttestet. Továbbá „aki a rendőrsorfalat lökdösi, rendőrökre támad, velük szemben bármilyen erőszakot alkalmaz, azzal szemben hivatalos személy elleni erőszak miatt járnak el”.

Az ajánlóban a következő szabályok vannak felsorolva, amelyek a civil személyekre vonatkoznak:

Joga van a véleménynyilvánításhoz

Ne tartson magánál fegyvert vagy egyéb veszélyes eszközt

Ne legyen megfélemlítő és félkatonai egyenruhában

Ne takarja el az arcát, mert az bűncselekmény

Tegyen eleget a rendőri felszólításnak

Kövesse a szervezők vagy rendezők utasításait

Az intézkedéssel szemben panaszt tehet

Ismét elutasították Hadházy tüntetését

Hadházy Ákos az április 22-re tervezett demonstrációja után a május 1-jeit sem tarthatja meg az Erzsébet hídon, viszont a rendőrség ajánlott alternatív helyszínt.

A független országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: „Az eddigieknél is zagyvább és cinikusabb indoklás szerint a hosszú hétvége első napján még nagyobb lenne a forgalmi zavar (!), mint a hétköznap délutáni csúcsforgalomban. A másik baj szerintük, hogy kevesen leszünk, merthogy eddig mindig kevesebben voltak a hídon, mint ezer fő… Ezért aztán előírnák, hogy kizárólag a Kossuth téren szabad tüntetni, mert ott kevesebb az autó. Innen már csak egy lépés, hogy a Hortobágyra küldjenek minket, de lehet, hogy azt is megtiltanák, mert zavarnánk a szürke marhákat.”

Hadházy Ákosék több hete keddenként rendszeresen hídfoglaló demonstrációkat tartanak, de április 22-re sem kaptak engedélyt az Erzsébet hídra. A független képviselő ennek ellenére azt ígéri, hogy kedden délután kimegy a Ferenciek terére, valamint valószínűleg felsétál a hídra is.

(Borítókép: Hadházy Ákos 2025. április 1-jén. Fotó: Szollár Zsófi / Index)