Távozik a TV2 Média Csoport vezérigazgatója, már meg is van az utódja

A közlemény szerint az elmúlt csaknem hat évben meghatározó szerepet játszott a TV2 Csoport fejlődésében és sikereiben Pavel Stantchev. Vezetése alatt a TV2 jelentős eredményeket ért el, amelyek megerősítették a vállalat piacvezető szerepét, és hozzájárultak ahhoz, hogy a csatorna minden fontos korcsoportban megnyerje a 2023-as és 2024-es éves nézettségi versenyt főműsoridőben és egész napos adatok alapján egyaránt.

A nemzetközi terjeszkedés terén szintén figyelemre méltó sikereket ért el, hiszen 2020 októberében a TV2 Csoport felvásárolta a szlovén Planet TV csatornacsaládot, amelynek vezetését szintén Stantchev látta el. A TV2 Csoport köszönetét fejezi ki a vállalat érdekében tett erőfeszítéseiért. Távozása után új lehetőségek megvalósítása mellett tanácsadóként segíteni fogja a Planet TV működését is

– olvasható a közleményben. Pavel Stantchev pedig annak adott hangot, hogy „az elmúlt hat év igazán különleges utazást jelentett számomra a szakmai életemben, és nem tudok eléggé köszönetet mondani a TV2 tehetséges csapatának – nemcsak piacvezetővé váltunk, hanem egy új minőségi normát vezettünk be a magyar televíziózásban”.

Később az is kiderült, hogy

A TV2 Média Csoport rendkívüli közgyűlése Vaszily Miklóst választotta a médiavállalat vezérigazgatójává. A médiaszakember április 22-től tölti be új pozícióját.

„Megtisztelő a TV2 Zrt. tulajdonosainak és közgyűlésének felkérése. Az elmúlt években mások mellett a vállalat stratégiai vezetéséért feleltem, így jól ismerem a cégcsoport működését. Mindent megteszek annak érdekében, hogy a TV2 Csoport és a főcsatorna piacvezetői pozícióját egyaránt megszilárdítsuk. Ehhez minden adott: a legerősebb műsorvezetői csapat, remek szakemberek és kiváló formátumok” – nyilatkozta Vaszily Miklós.

Április közepén már írtunk arról, hogy az az információ kezdett terjedni, hogy a TV2 Csoport vezérigazgatója, Pavel Stanchev távozhat pozíciójából. A hírt több egymástól független forrás is megerősítette, ráadásul az is kiderült, hogy a hat éve regnáló igazgatónak már az utódlásáról is dönthettek. Pavel Stanchev bulgáriai szakember 2019-ben foglalta el a pozíciót, majd 2020-tól, amikor a TV2 Csoport felvásárolta a szlovén Planet TV-t, a helyi tévétársaságot is ő igazgatta.

A TV2 Zrt. új vezérigazgatója, Vaszily Miklós az Indexet tulajdonló Indamedia egyik társtulajdonosa.

(Borítókép: Pavel Stantchev 2023. október 26-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)