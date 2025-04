Vitézy Dávid: Villamost még nem épített az állam, de most ez is sorra kerül

Vitézy Dávid szerdán a közösségi oldalán jelentette be, hogy megjelent az építési közbeszerzés a budai fonódó villamos déli meghosszabbítására. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője bejegyzésében kijelentette, hogy érdemes együttműködést keresni a kormánnyal, felhívta a figyelmet a közbeszerzés kiírójára, valamint válaszolt több ellene megfogalmazott kritikára is.

Megjelent az építési közbeszerzés a budai fonódó villamos déli meghosszabbítására – közölte szerdán közösségi oldalán Vitézy Dávid. „Ez már nem tervezés, hanem a konkrét kivitelezési munkák elvégzésére szóló tender a Szent Gellért tér és a Budafoki út között” – tette hozzá a Fővárosi Közgyűlés tagja, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke.

„2020-ban a Budapest Fejlesztési Központban harcoltuk ki a forrást, majd kezdtük meg ennek a villamosfejlesztésnek a tervezését – nagy öröm, hogy az akkor elkészített terveink alapján ma megjelent az építési közbeszerzés” – fogalmazott a közlekedési szakértő.

közölte, hogy a Budai Fonódó villamoshálózat folytatására déli irányba, a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton a Kopaszi gátig hosszabbodna, így mind északi irányból, mind a Szabadság híd felől új villamoshálózati kapcsolatok nyílnának meg.

„A villamosok így új, nagyrészt fűvel borított pályán elérik majd a BME-t, az ELTÉ-t, az Infoparkot, a Kopaszi gát térségét és a Déli körvasút új állomását Nádorkertnél” – írta bejegyzésében a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője.

Úgy látja, érdemes együttműködést keresni a kormánnyal

Vitézy Dávid emlékeztetett, hogy a márciusban a főpolgármesterrel előterjesztést nyújtottak be, amely elhárította az akadályokat a Budai fonódó meghosszabbításának megkezdése elől, és felkérte a kormányt, hogy írja ki a vonatkozó közbeszerzést és biztosítsa a szükséges forrásokat. Kiemelte, hogy a 101 pontos programjával kapcsolatban sok kritikát kapott, melyek számon kérték, hogy Budapest aktuális helyzetében miért ilyen nagyberuházásokkal foglalkozik, és miért próbál

legalább egy-egy kiemelt ügyben együttműködést keresni a kormánnyal, miközben erre semmi esély nincsen.

„Most itt az élő cáfolata ezeknek a kritikáknak” – írta, hozzátéve, hogy „alig néhány héttel a Közgyűlés döntése után megjelent a közbeszerzés a budai fonódó meghosszabbítására, így akár belátható időn belül a kivitelezés is megkezdődhet uniós forrásból”. „Igenis érdemes a megoldásokat és együttműködést keresni akkor is, amikor számos ügyben éles viták vannak” – állapította meg.

„Villamost még nem épített az állam, de most ez is sorra kerül”

„Persze sajátos ez a fejlesztési modell, hogy a Lázár János által átvert új beruházási törvény értelmében már a Budapestnek járó uniós pénzből sem az önkormányzat, hanem az építési tárca bonyolít le ilyen jellegű beruházásokat” – írta Vitézy Dávid.

Villamost még nem épített az állam, de most ez is sorra kerül, a kiíró ugyanis az uniós források terhére az ÉKM. Nyilván mindez csak arról szól, hogy a kormány választhassa ki az építési közbeszerzés nyertesét, ne a Főváros

– fogalmazott, hozzátéve, hogy „ha ezen múlik, hogy végre épüljön új villamos Budapesten, inkább így, mint sehogy”. Felidézte, hogy tavaly Karácsony Gergely és Lázár János is azzal támadta, hogy az egykor általa vezetett BFK-ban érdemi munka nem folyt, de – mint írta – itt az ideje ezt a vitát lezárni: nem látványtervek készültek, hanem engedélyes és kivitelezési tervek.

Ez a beruházás most azért tud elindulni, azért nem bukjuk el az erre szánt uniós forrást, mert ezt a munkát korábban elvégeztük, és egyáltalán vannak tervek

– olvasható a közlekedési szakember posztjában. Vitézy Dávid végül elárulta, hogy hasonló végleges tervek állnak rendelkezésre a HÉV-ek felújítására, valamint a Szegedi úti felüljáró és villamoskapcsolat megépítésére is. „Ahogy a legutóbbi Közgyűlés a javaslatomra arról is döntést hozott, hogy a Főváros a saját forrásából elkészíti a Pesti fonódó, azaz a Bajcsy-villamos, a 14-es és a 47/49-es összekötésének végleges terveit. És a mai döntés után kettőzött erővel küzdünk majd azért, hogy ezek is megvalósuljanak – hisz Budapest a villamosok városa” – zárta sorait.