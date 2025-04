A világon egyedülálló kiállítás nyílt a Nemzeti Múzeumban

Április 22-én nyílt meg a Magyar Nemzeti Múzeum és a BÁV ART Aukciós Ház és Galéria közös kiállítása, melynek különlegessége, hogy nemcsak három évszázad éremművészetét, hanem az érmek előállításához szükséges eszközöket, az úgynevezett verőtöveket is bemutatja. A világviszonylatban is páratlan, 25 ezer darabos gyűjteménytörténelmi, technika- és kultúrtörténeti, illetve numizmatikai szempontból is felbecsülhetetlen kincs – közölte a BÁV kommunikációs osztálya. A kiállítás május 25-ig tekinthető meg.