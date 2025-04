Orbán Balázs kézhez kapta a doktori diplomáját

Orbán Balázs szerda délután közösségi oldalán jelentette be egy fotóval, hogy kézhez kapta a doktori diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Karán. „Minden nap egy jó nap arra, hogy az ember új dolgokat tanuljon. Köszönöm a sok gratulációt!” – írta a miniszterelnök politikai igazgatója.

A miniszterelnök politikai igazgatója decemberben védte meg disszertációját az ELTE Jogi Karán, az Egyetemi Doktori Tanácsa (EDT) 2025. január 30-án döntött a fokozat megadásáról, majd Orbán Balázs február végén hivatalosan is az állam- és jogtudományok doktora lett.

Mint ismert, doktori védése nagy vitát váltott ki a közéletben. Rácz András, a Corvinus Egyetem korábbi oktatója plágiumvádakat fogalmazott meg a disszertációval kapcsolatban. Szerinte a munka hivatkozás nélkül tartalmaz részeket egy korábbi, Orbán Balázs és Árpási Botond által jegyzett közös cikkből.

A decemberi védés alkalmával többek között Rácz András véleményét is felolvasták, azonban az övé volt az egyetlen, ami komolyabb kritikát fogalmazott meg. A vádakkal kapcsolatban többen is kiálltak Orbán mellett, köztük Trócsányi László és Varga Zs. András. A bírálóbizottság végül nem talált plágiumot a munkában, és megállapították, hogy a dolgozat formai és tartalmi szempontból megfelel a szabályzatban előírt követelményeknek. Az opponensek is a doktori fokozat megadása mellett foglaltak állást.

Orbán Balázs véleménye szerint sem volt probléma a hivatkozásokkal. Állítása szerint a doktori eljárás előkészítésekor Kukorelli István témavezetővel egyeztek meg abban, hogy a Szenátus és a Bundesrat összehasonlítása önmagában, önálló kutatási eredményként is életképes, ezért publikálták azt külön. Megjegyezte azt is, hogy a disszertáció munkahelyi vitájában nem kapott negatív visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy „az írás ily módon képezi a dolgozat részét”, és szerinte nem fedi a valóságot, hogy ne hivatkozott volna a publikációra.

A lábjegyzetelésben eltérő gyakorlatok vannak, van, hogy a dolgozat végjegyzékében szerepel a saját szerzős mű – tette hozzá (az említett cikk ugyanis az „értekezés témakörében készült publikációk” jegyzékében kapott helyet a tézisfüzetben). A hvg.hu szerint konkrétan azt mondta: átnézte az elmúlt öt év elérhető ÁJK-s doktori dolgozatait – szám szerint 36 darabot –, és ezek közt 14 olyat talált, amelyben ugyanazt a módszert használták önhivatkozásra, mint amit ő is.

Unger Anna, Orbán Balázs doktori disszertációjának egyik opponense tavaly decemberben egy hosszú posztban reagált az elmúlt időszak történéseire, és éles kritikát fogalmazott meg azokkal szemben, akik szerint etikai problémák merültek fel a doktori eljárással kapcsolatban. A részletekről itt írtunk.