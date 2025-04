Nem tévedésből mentek a szomszéd házba a TEK kommandósai a törökbálinti akcióban

Mint arról beszámoltunk, egy törökbálinti család állítása szerint a TEK munkatársai véletlenül hozzájuk törtek be április 17-én, csütörtök reggel, mikor egy kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfit kerestek. A szervezet tagadta, hogy tévedés történt volna, az esetről a rendőrség oldalán „találgatások helyett” címmel most egy bővebb tájékoztatás is megjelent.

T. Sándor János ellen a Fővárosi Törvényszék adott ki elfogatóparancsot, mivel kábítószer-kereskedelem miatt eljárást folytatott a 65 éves férfi ellen, akit súlyos szabadságvesztés fenyegetett. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Célkörözési Osztálya a DELTA Program keretében kiemelten kezeli a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt körözöttek minél előbbi kézre kerítését. Így egy hete ők is keresni kezdték a szökevényt, miután a hatóságok számára elérhetetlenné vált. A fejvadászok azonosították törökbálinti tartózkodási helyét. Felmerült, hogy a férfinak fegyvere lehet, ezért a nyomozók az április 17-i akcióhoz a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységének segítségét kérték – írta a rendőrség.

A TEK munkatársai – a lakosság biztonságának érdekében – a két szomszédos ingatlanban tartózkodó személyeket felszólították az épületek elhagyására, majd őket egy távolabbi, biztonságos helyre kísérték.

T. Sándor János nem tett eleget a rendőri felszólításnak, nem adta meg magát, hanem illegálisan tartott lőfegyverével öngyilkosságot kísérelt meg, és megsebesítette magát. Miután a rendőrök behatoltak a házba, mentőt hívtak a sérült férfihoz, kórházba szállították, ahol napokig küzdöttek az életéért, azonban április 22-én meghalt.

A nyomozók a törökbálinti házban kutatást hajtottak végre. Ekkor öt, engedély nélkül tartott éles lőfegyvert, valamint több mint 6,5 kilogramm kábítószert találtak. Volt köztük amfetamin, kokain és más, egyelőre ismeretlen, droggyanús anyag is, valamint az előállításukhoz és a porciózásukhoz szükséges egyéb anyagok, eszközök is. Minden fegyvert és kábítószert lefoglaltak, majd szakértői vizsgálatra küldtek.

A fentiek alapján a KR NNI Kiemelt Bűnözői Csoportok Elleni Osztályán eljárás indult.