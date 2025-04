Májusban hallgatják meg a Budapest Brand vezérigazgatóját

Április 24-én ülésezett a Budapest Brand-vizsgálóbizottság, a testület három fontos napirendi pontot tárgyalt – számolt be róla Gál József, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi képviselője. A bizottság májusban hallgatja meg Faix Csabát, a főváros marketingcégének leköszönő vezérigazgatóját. A mozgalom képviselője írásban tájékoztatta a bizottságot a bekért dokumentumokról, melynek listája egyelőre nem teljes.

Többek között a reklámszerződésekkel vagy a vezetői pályázatokkal kapcsolatos iratokat is várják. Emellett meghosszabbították 2025 októberéig a testület feladatainak elvégzésének határidejét. A bizottság egyhangúlag fogadta el a döntéseit.

A Budapest Brand januárban csoportos létszámleépítést jelentett be, miután a Fővárosi Közgyűlés többsége minden támogatást megvont a Budapest turisztikai, kulturális és városmarketing-feladatait ellátó cégétől. Ekkor harminc szakember – köztük Faix Csaba vezérigazgató is – távozott a vállalattól. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője akkor azzal is érvelt, hogy a főváros több pénzt költött marketingre, mint az utak vagy a villamospályák felújítására összesen.

Az önkormányzati képviselő később több pontban indokolta meg az intézkedés fontosságát. A vizsgálóbizottság legutóbb márciusban ült össze.