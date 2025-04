Villámárvíz Szekszárdon, özönvíz Bodajkon – hatalmas károkat okozott a jég

Felhőszakadás, villámárvíz és nagy méretű jégdarabokkal kísért eső okozott károkat csütörtökön az ország több pontján, miközben a meteorológiai előrejelzések szerint a nap hátralévő részében is folytatódnak a heves zivatarok.

Csütörtökön erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. Egyre keletebbre – összességében több helyen – fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket elsősorban felhőszakadás kísérhet.

Az Extrém időjárás Facebook-oldalán több fotót is megosztottak a jelenlegi körülményekről: Szekszárdon villámárvíz alakult ki, sőt egy tubát is lencsevégre kaptak, valamint heves zivatarokról is posztoltak felvételt.

Drámai felvételt készítettek a 67-es útról is, ahol szintén villámárvíz öntötte el a 2×2 sávos út egy szakaszát Mernyénél. A Fejér vármegyei Bodajkon pedig nagy méretű jég potyogott az égből, és állítólag hatalmas károk keletkeztek.

A HungaroMet előrejelzése szerint éjszaka is felhős marad az ég, a zivatarok számossága csökken, de így is több helyen – főként a Dunántúl keleti részén és a középső országrészben – várható eső, záporeső.

A Tiszántúlon hajnalra jobban szakadozhat felhőzet, helyenként átmenetileg pára, köd is képződhet. Arrafelé pénteken is többórás napsütésre számíthatunk a fátyol- és gomolyfelhők mellett, míg a Dunántúlon erősen felhős vagy borult idő várható. Magyarország nyugati felén inkább eső, míg másutt zápor, zivatar valószínű.

A Dunántúlon élénk, néhol erős lesz az északi, északnyugati szél, de a zivatarokat is kísérhetik átmenetileg erős, viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős hidegre hajlamos helyeken ennél kissé hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken a borongós, csapadékos Dunántúlon 14 és 19, míg a naposabb keleti részeken 20 és 25 fok között valószínű.

