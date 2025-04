Új korszak kezdődhet az irodai hulladék kezelésében Magyarországon

A hazai települési hulladék mintegy 10–15 százaléka az irodákban keletkezik, és ennek jelentős része jelenleg a kommunális hulladékba kerül, azaz lerakókban végzi. A MOHU és a Reco Waste Management szerint azonban ez nem szükségszerű. Mint közös közleményükben hangsúlyozták:

Akár háromnegyedével is csökkenthető az irodákból, intézményekből a kommunális kukákba kerülő hulladék mennyisége a megfelelő szelektív gyűjtési technikák alkalmazásával.

A Reco Waste Management – amely beltéri gyűjtéstől az újrahasznosításig kezeli az irodai hulladékot – mára több mint 110 Pest vármegyei helyszínen alakított ki teljes körű rendszert, amelyek révén akár 60-75 százalékkal is csökkenthető a kommunális (vagyis lerakóba kerülő) hulladék mennyisége.

A cég komplex tanácsadást is nyújt.

A vállalat elindította Zero Landfill »lomtalanítás« projektjét is, amely lehetővé teszi, hogy egy eredetileg teljes egészében lerakóra kerülő irodai lomtalanítás több mint 90 százaléka elásás helyett anyagában újrahasznosuljon – ez pedig nemcsak környezetvédelmi előnyt jelent, hanem jelentős költségmegtakarítást is eredményezhet