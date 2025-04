A budapesti Városházán tett látogatást az Egyesült Államok ügyvivője

A budapesti Városházára látogatott el Robert Palladino, az Egyesült Államok ügyvivője. A tisztviselő Karácsony Gergely főpolgármesterrel találkozott, utóbbi jó hangulatú beszélgetésről számolt be. A találkozón szóba került a főváros és a nagykövetség közötti együttműködés elmélyítése is.

Robert Palladino, az Egyesült Államok ügyvivője a Városházán tett látogatást – számolt be róla a közösségi oldalán Karácsony Gergely főpolgármester. Az ellenzéki politikus tartalmas és jó hangulatú beszélgetésről számolt be, valamint szóba került a főváros és a nagykövetség közötti együttműködés elmélyítése is.

A városvezető kiemelte, hogy „Budapest, mint a magyar nemzet fővárosa és az Egyesült Államok kapcsolata évszázadokra tekint vissza, történelmünkben egyaránt meghatározó szerepet játszik a szabadságra való törekvés. Nemzeteink kapcsolata a közös értékeken és hagyományokon alapszik, és túlmutat személyeken vagy politikai pártokon. Ügyvivő úrnak sikeres munkát és kellemes időtöltést kívánok Budapesten!” – fogalmazott Karácsony Gergely.

Robert Palladino március elején vette át az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének irányítását. Április elején az Új lendület a magyar–amerikai kapcsolatokban című beszélgetésen kijelentette, hogy „sokat segít Donald Trump és Orbán Viktor jó viszonya az amerikai–magyar kapcsolatokban.” Később egy konferencián fejtette ki, hogy „Közép-Európa kulcsfontosságú a kontinens békéjéhez.”