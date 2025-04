Lázár János: Nemcsak a Tisza Párt, hanem a szavazói is veszélyesek a magyarokra

Már a negyedik utcafórumát tartotta Pécsen Lázár János a Lázárinfó keretein belül, de először állt ki a helyiek elé egy vármegyeszékhelyen. Még szinte el se kezdődött a rendezvény, a miniszter csak köszöntette a megjelenteket, amikor többen megzavarták a fórumot hangos, (de a közvetítésen keresztül) érthetetlen bekiabálásokkal, majd azzal a lendülettel távoztak is, mire Lázár János utánuk kiabált. A Lázárinfót később mások is próbálták megzavarni, miközben a tárcavezető őszintén beszélt a kegyelmi botrányról, a pedofilok halálbüntetéséről, valamint elmondta, hogy „szájba vertük a bankokat”.

Kisebb közjátékkal kezdődött Lázár János pécsi fóruma. Alig lépett a mikrofonhoz a tárcavezető, a jelenlévők közül többen bekiabáltak, majd távoztak, mire Lázár János azt üzente nekik, hogy „az anonim facebookos mocskolódások helyett ide kell jönni és kérdezni, a fideszesek szerint ugyanis ez a demokrácia”. Kissé viccesen ezután azt mondta, hogy van a helyszínen kardiológus, „ha véletlenül elvadulnának az indulatok”. A fórum későbbi pontján még visszatért az esetre, akkor azt mondta, „szívesebben nézte volna a híresen szép pécsi lányok hátát a felesége távollétében, de sajnos csak tiszás emberek hátát látta”.

Helye van a miniszter gyalázásának és anyázásának, csak ez kulturálisan történjen

– vetítette előre, és egyben arra kért mindenkit, hogy kérdéseiket tartsák meg az utcafórum végére, ne pazarolják az energiájukat bekiabálásokra.

A pécsi Lázárinfó legfontosabb kijelentései:

Hajlandóak az ellenzéki polgármesterekkel is együttműködésre, de ehhez kezdeményezésre van szükség

A devizahitelesek miatt szájba verték a bankokat

Ha ő nem lenne miniszter, akkor is késnének a vonatok

Jobban élnek a magyarok, mert több húst esznek

Hibáztak a kegyelmi ügynél, de tanultak belőle

A Tisza párt rendezvényein csak a mocskolódás megy

A magyar édesanyák fontosak, megérdemlik a támogatást

A pedofilok halálbüntetést érdemelnek

A szerelem szabad, a Pride sok

Mindenképpen lesz még nyugdíjemelés

Miután lecsillapodtak a kedélyek, Lázár János a helyi ügyekkel kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg 10 ezer munkakereső van a baranyai vármegyeszékhelyen, miközben az elmúlt években 30 ezer új munkavállaló került be a rendszerbe. Az irány szerinte jó, de Pécsnek többre lenne szüksége, nagyobb beruházásokra, de ehhez szükség lenne a helyi polgármesterre, Péterffy Attilára is, viszont ő a legnagyobb sajnálatára nem keresi meg.

Pozitív példaként hozta fel Szegedet, ahol a szintén ellenzéki városvezetővel, Botka Lászlóval kompromisszumot tudtak kötni, ennek nyomán alakulhatott ki a BYD beruházása a Tisza-parti nagyvárosban. Felidézte, Pécs régen az ország központjában szerepelt, ma már a déli szélen helyezkedik el. Ezen változtatni kell a szavai szerint, amihez többek között hozzájárul majd a Mohácsnál épülő Duna-híd, valamint a 60-as és 67-es utak négysávosítása, melyeknek a munkálatai hamarosan elkezdődhetnek.

„Megbicsaklottunk a kegyelmi ügyben”

Az országos ügyekre rátérve megkérte a helyieket, hogy a Voks2025 véleménynyilvánító szavazásról szóló papírt ne dobják ki a kukába, mert bár Pécs messze van az ukrán határtól, mégis fontos az egész ország számára, hogy Ukrajna ne csatlakozhasson az Európai Unióhoz, ezért arra kért mindenkit, töltsék ki az ívet. Mint fogalmazott, Magyarországnak kevesebb lehetősége lesz ennek teljesülése esetén: „kisebb szelet torta jut nekünk, ha Ukrajna tagja lesz az EU-nak”.

Odaszúrt egyet Magyar Péteréknek is, Lázár szerint ugyanis több százezer olyan Tisza-szavazó van – Pécsen is többen –, akik azt akarják, hogy Ukrajnát vegyék fel az unióba. Kollár Kingáról és a Tisza párt többi képviselőjéről azt mondta, „veszélyesek a magyar emberekre, de nemcsak ők, hanem azok is, akik rájuk szavaznak”.

Lázár János az elmúlt hetekben többször is beszélt a pedofíliáról, ezúttal is kijelentette, hogy tűzzel-vassal irtani kell, és a halálbüntetés lenne a megfelelő büntetés a gyermekeket megrontók számára.

Mi, fideszesek megbicsaklottunk a kegyelmi ügyben, ezt el kell ismernünk. A köztársasági elnök kegyelmet adott egy pedofilnak, amiben Magyar Péter felesége, egykori minisztertársam is közreműködött. Ez a mi hibánk, a mi felelősségünk, de tanultunk belőle, vállaltuk a felelősséget

– ismerte el a miniszter, hozzátéve, az érintettek nem maradhattak a pozíciójukban.

A bankok „szájba verése”

„A szerelem szabad, de a Pride sok” – tért rá a betiltott felvonulásra, aminek a pikantériáját a helyszín adja, ugyanis Pécs az egyetlen vidéki város, ahol évente szintén tartanak ilyen meneteket. A pedofília mellett a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekről is azt mondta, tűzzel-vassal kell irtani, számára elfogadhatatlan az, ami az országban folyik. „6-800 forintért kapnak drogot a fiatalok, olcsóbb nekik, mintha kocsmába mennének” – fogalmazott, kiemelve, hogy ez probléma Baranyában is, de küzdeni fognak ellene, a terjesztőknek pedig világossá teszik, hogy amit művelnek, az bűncselekmény.

A magyarok gazdasági helyzetével kapcsolatban többször is visszautalt 2010-re. Először kiemelte, hogy 15 évvel ezelőtt másfél millió embernek volt devizahitele, de a kormány a segítségükre sietett.

Mi szájba vertük a bankokat

– fogalmazott Lázár János, majd újabb adatokkal hozakodott elő. 2010-ben átlagosan egy magyar ember 53 kilogramm húst fogyasztott egy évben, ez a szám manapság 70 kilogrammot mutat. Úgy fogalmazott, ezek a számok is azt mutatják, hogy a magyarok jobban élnek. „Mert mit csinál a magyar, ha pénze van? Eszik” – jelentette ki, amivel szerinte semmi probléma nincsen, mert ő is szeret jókat enni.

Az inflációval kapcsolatban elismerte, 40 százalékra emelkedett, ezért volt szükség kormányzati beavatkozásra, ami esetükben az árrésstopot jelentette. „Nincs még egy ilyen ország Európában, amelyik szembement volna a multicégekkel, és a mögöttük álló bankokkal” – fogalmazott, majd az inflációval kapcsolatban megjegyezte, annak októberi mértékétől függ majd a nyugdíjemelés. Kihangsúlyozta, csak az összeg kétséges még, nyugdíjemelés egészen biztosan érkezik még az évben.

„Orbán Viktor a magyarok embere, Magyar Péter a brüsszelieké”

Kiemelte továbbá, hogy 200 ezer olyan édesanya van Magyarországon, akiknek nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a kormány döntése után, majd az ő számuk 2028-ig folyamatosan nőni fog évről évre. „Most 40-50 ezer forint az adókedvezmény, de ez a kétszeresére, háromszorosára fog nőni. Mert nekünk ők a legfontosabbak, akik vállalják a gyermekek nevelését és a családok fenntartását, összetartását” – üzent a nőknek Lázár János. A helyszínen lévő ellenzékieket ekkor arra kérte, majd tegyék fel a kérdést a Tisza párt rendezvényén a nőknek és anyáknak járó személyi jövedelemadókról, valamint a gáz- és villanyárakról is, ami a magyar kormány miatt lehet alacsony. Lázár János szerint azonban nem lehet kérdezni Magyar Péterék fórumain, a Lázárinfóval ellentétben. Ide vonatkozóan hozzátette azt is, ő igyekszik a kormány munkásságáról beszélni, miközben a Tisza rendezvényein szinte kizárólag a mocskolódáson van a hangsúly. „Mocskos, szemét trógerek vagyunk. Ez megy egy órán keresztül” – fogalmazta meg a kritikáját.

16 év kormányzás után azt tudom mondani, hogy Orbán Viktor a magyarok embere, Magyar Péter pedig a brüsszeliek embere

– zárta gondolatait Lázár János, majd jöhettek a helyszínen lévők kérdései. Kezdésnek egy fiatalember rögtön „miniszterelnök úrnak” nevezte Lázárt, mire a tárcavezető határozottan ágált a titulus ellen. A 20-as éveiben járó fiatal férfi arról beszélt, hogy sokan félnek jelenleg a kortársai között is, akik nem merik elmondani a véleményüket, mert nem tudják, hogy milyen retorzióval kell majd szembenézniük. „Túlságosan szeretem a családomat, hogy elveszítsem őket politikai hovatartozás miatt” – jelentette ki, és megkérdezte, miért éri meg a politikusoknak, hogy családtagok, barátok és szerelmesek esnek egymásnak politikai véleményük miatt?

Lámpavasra akarták felhúzni

Lázár János válaszában rámutatott, hogy Magyarországon mindig is konfrontatív volt a politizálás, de a modern demokráciában az egész világon így működik ez. Példaként az Egyesült Államokat hozta fel, ahol emlékeztetett, hogy politikai ellenfelei börtönbe akarták csukatni azt az embert, akit pár hónappal később óriási fölénnyel választottak meg elnöknek. Felidézett egy korábbi esetet is: részleteket nem elárulva azt mondta, őt annak idején a politikai ellenfelei lámpavasakra akarták felhúzni. Végül arra kérte a kérdező fiatalembert, hogy ugyanezt a kérdését tegye majd fel egy Tisza-rendezvényen is.

A MÁV-val kapcsolatos kérdésekre reagálva megismételte korábbi vállalását, miszerint júniustól felelősséget vállal a 20 percnél nagyobb késésekért, de közölte azt is, hogy a vasúttal kapcsolatos problémák sokszor fölösleges hergelések. „ha nem leszek majd miniszter, másnap nem fog késni az InterCity? Van, aki ezt elhiszi? Ha van, az nagy probléma” – utalt vissza a kampány alatt elhangzó politikusok általi befolyásolási kísérletekre.

Az építési és közlekedési miniszter a baranyai rendezvény előtt nem sokkal közzétett egy videót is, amelyben a fia kérdezgeti a várakozásokról. Lázár János elmondta, „nem parázik”, és fiával ellentétben nem tekint ellenséges városként Pécsre, szerinte ugyanis sok szavazójuk van ott is. Ahhoz pedig már hozzászokott, hogy „Stop Lázár” táblákkal fogadják egyes helyeken, sőt, időnként a család női tagjaitól is kap ilyet. A tárcavezető hangsúlyozta a videóban, hogy felkészült Pécsből, sokat foglalkozott az utóbbi időben a vármegyeszékhellyel, és vár mindenkit a Lázárinfón, mindegy, hogy kedvelik őt, vagy nem.

A Lázárinfónak ez volt a negyedik állomása, korábban Kisvárdán, a Pest vármegyei Pátyon és a viharsarokban Sarkadon is tartott már sajtótájékoztatót a helyieknek. Ezeken több emlékezetes mondatot hallhattunk már Lázár Jánostól: Kisvárdán kijelentette, hogy a pedofíliát halállal kellene büntetni, de ugyanitt hangoztak el az azóta virálissá vált „kullancsozós” mondatai is, amiben rájuk telepedő luxizós, jachtozós, repülőzős NER-esekről beszélt. Pátyon szintén erős állításokat tett a miniszter, ráadásul még Menczer Tamás is a segítségére volt, így ketten válaszoltak a helyiek és a sajtó kérdéseire. Lázár lehülyézte és tehetségtelennek nevezte az ellenzéki politikusokat, a Pride-al kapcsolatban pedig elmondta, nem mindegy, hogy a felvonulást látva milyen hatások érik a gyerekeket.