Új felügyelőbizottsági tagokat kapott az MNB-alapítványok varsói ingatlancége

Három új felügyelőbizottsági tagot neveztek ki a Globe Trade Centre (GTC) ingatlanvállalathoz. Ez az a varsói tőzsdén jegyzett cég, amelyet kétharmados többséggel a MNB Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványa (PADME) tulajdonol. A mostani döntés mögött a jegybanki alapítványok vagyonának rendezése állhat – adta hírül a HVG.

Mint írják, a Pallas Athéné alapítványokat még 2014-ben Matolcsy György, az MNB akkori elnöke alapította 266 milliárd forint közpénzből, ami nagy része a GTC ingatlanvállalatba került. A cégről az ÁSZ egy nemrég lezárult vizsgálata megállapította, hogy tőzsdei árfolyama szerint vagyonának felét már elveszítette.

A mostani lépéseknek a portál szerint az a célja, hogy visszafordítsák az ÁSZ által feltárt, rendőrségi nyomozást eredményező százmilliárdos vagyonvesztést.

Az új tagok:

Hegedüs István

Daróczi Ferenc építész

Minárik Ferenc ügyvéd

A portálnak Hegedüs István elmondta, az új tagok először is átnézik a vállalat 2024-es mérlegét – amit pár napon belül amúgy is nyilvánosságra kell hozniuk –, hogy felmérjék pontosan mekkora is a vagyonvesztés mértéke. Ezt követően az lesz a fő feladat, hogy az ott szereplő adatok és a tőzsdei árfolyam közeledjen egymáshoz. A lap megjegyzi, hogy Hegedüs Varga Mihály bizalmát élvező, vállalatvezetői tapasztalatokkal rendelkező közgazdász, válságmenedzser, aki egyben a Pallas Athéné alapítványok fő vagyonkezelőjét az Optima Zrt.-t is vezeti.

A HVG megjegyzi, hogy a GTC-n túl ott van még az MNB alapítványának vagyonkezelésében lévő, Ultima Capital. erről a társaságról az Optima korábbi vezetője azt állította 180 milliárd körül van a piaci értéke, de Hegedüs szerint egyelőre azt sem lehet pontosan tudni, hány részvény pontosan az övék.