Idén 15. alkalommal rendezik meg Az Év Irodája Konferencia & Díjátadót, amely először nemzetközi kategóriában is díjaz irodákat. A budapesti Várkert Bazárban április 30-án megrendezésre kerülő esemény a munkahelyek átalakulását, a dolgozói jóllétet és a nemzetközi trendeket helyezi középpontba.

Az irodapiac elmúlt másfél évtizedének egyik legmeghatározóbb rendezvénye, Az Év Irodája Konferencia & Díjátadó idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. A jubileumi esemény április 30-án, a budapesti Várkert Bazárban kerül megrendezésre, és a szakma vezető képviselőit hozza össze egy egész napos program keretében. A fókuszban idén a munkahelyek jövője, a dolgozói jóllét és a globális irodakultúra áll.

A konferencián neves hazai és nemzetközi előadók osztják meg gondolataikat a hibrid munkavégzés, a mesterséges intelligencia és a vezetői szemlélet átalakulásának kérdéseiről. Többek között Cassandra Charles (Genesys) és Carolyn Creswell (Hustle House) is felszólalnak, akik saját szervezeteiken keresztül mutatják be a modern munkaterek kihívásait és lehetőségeit.

Az esemény egyik újdonsága a „Dívány stage by CPI Club”, ahol külön színpadot szentelnek a dolgozói jóllét témájának. A programban pszichológusok, HR-szakemberek és tapasztalt vállalati vezetők beszélnek arról, hogyan lehet fenntartható, inspiráló és mentálisan támogató munkahelyeket létrehozni.

A nap fénypontját hagyományosan az esti gálaest és díjátadó jelenti. A hazai kategóriák mellett – mint Az Év Irodája, Az Év Közösségi Tere vagy Az Év Székháza – idén először nemzetközi elismerések is gazdára találnak. Az újonnan bevezetett Office of the Year kategóriában több európai város irodái – például Varsó, Milánó, London és Koppenhága – versenyeznek a szakmai zsűri figyelméért.

Az esemény célja idén is az, hogy bemutassa, miként alakulnak át a munkaterek a technológiai fejlődés, a társadalmi elvárások és a munkaerőpiaci trendek hatására. A szakmai programban olyan előadók osztják meg tapasztalataikat és vízióikat, akik maguk is a leginnovatívabb vállalatok élén állnak, és meghatározó szereplői a nemzetközi irodakultúrának

– hangsúlyozta Fodor Dániel, Az Év Irodája Kft. ügyvezető igazgatója.

A konferenciára és az esti gálára külön és kombinált jegyek is elérhetők. A részvétel nemcsak inspiráló szakmai élményt kínál, de lehetőséget ad új üzleti kapcsolatok kialakítására, informális beszélgetésekre és a jövő kihívásainak közös megvitatására is.

A teljes program ITT elérhető el.



(Borítókép: Év Irodája Konferencia & Díjátadó)