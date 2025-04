Elektronikusan már kiküldte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a gépjárműadóra vonatkozó fizetési határozatokat, amit hamarosan postán is eljuttatnak azokhoz, akik így nem tudták megnyitni. Akik nem szeretnék egy összegben rendezni, azok az átvételtől számított 30 napig kérhetnek részletfizetést. A számlát átutalással és a hatóság saját mobilalkalmazásában is be lehet fizetni.