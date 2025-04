Új pozícióba került a Magyarországon politikai menedékjogot kapó Marcin Romanowski

Új intézetet alapított az Alapjogokért Központ, melynek vezetője az a Marcin Romanowski lett, aki decemberben politikai menedékjogot kapott Magyarországon. A megnyitón Szánthó Miklós, a központ főigazgatója mellett az új intézetvezető és Chris Farrell, egy amerikai jogvédő szervezet elnöke is beszédet mondott.

Az Alapjogokért Központ honlapján írt a Magyar-Lengyel Szabadság Intézet alapításáról, melynek vezetőjéül Marcin Romanowskit nevezték ki, aki decemberben Magyarországon kapott politikai menedékjogot.

Az intézetet azért hozták létre, hogy „a jog- és politikai rendszer alapját képező állandó értékeket” kutassa, melyek korokon és politikai rendszereken átívelően összekötik a két országot.

Lengyelország jelenleg egy olyan kísérleti terep, ahol a nyugati civilizáció alapjait képező értékeket kétségbe vonják és folyamatosan támadják. A Magyar-Lengyel Szabadság Intézet célja, hogy ezen tendenciákat kutassa és feltérképezze, valamint előrejelző mechanizmusokat dolgozzon ki e fenyegetettségekkel szemben

− szerepel a központ honlapján, majd hozzátették, „ahogy 86 évvel ezelőtt hazánk befogadta és segítette a lengyel menekülteket, úgy tesz most is: intézetünket a Magyarországon menedéket lelő Marcin Romanowski jogász, volt igazságügyminiszter-helyettes vezeti”.

Az Alapjogokért Központ közösségi oldalán is megosztott egy bejegyzést, ahol azt állítják, hogy a Donald Tusk vezette koalíció „a 2023 decemberi hatalomra kerülés óta egy sor, az alkot„mányos intézmények működését rendszerszinten aláásó, törvénytelen lépést hajtott végre”.

Szánthó Miklós szerint Lengyelország bajban van

„Ahol a globalisták hatalomra kerülnek, ott megszűnik a szabadság, leépítik a jogállamot és a demokráciát. Ezt valósítja most meg a baloldali kormány Lengyelországban, és erre készülnek most Magyar Péter vezetésével a hazai globalisták is” − jelentette ki Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója pénteken a Magyar-Lengyel Szabadság Intézet megalapításáról szóló budapesti sajtótájékoztatóján, amelyet Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettessel és Chris Farrell amerikai jogvédővel közösen tartott.

„Lengyelország bajban van. Lengyelország ugyanis jelenleg egy olyan kísérleti terep, ahol a nyugati civilizáció valódi alapjait képező értékek a globalisták átfogó támadása alatt állnak” − jelentette ki Szánthó Miklós. Hozzátette: ezen értékek védelme különösképpen is fontos az olyan, nehezen alábecsülhető fenyegetések árnyékában, mint a brüsszeli föderalizáció, a woke ideológia, a zöld dzsihád vagy éppen az illegális migráció”.

A főigazgató kiemelte, hogy az újonnan létrehozott intézet célja, hogy kutassa ezeket a folyamatokat, valamint védekezési mechanizmusokat dolgozzon ki velük szemben. Elhangzott, hogy az Alapjogokért Központ által létrehozott intézetet Marcin Romanowski jogász vezeti.

Szánthó Miklós kitért arra, Romanowski ellen „büntetőeljárásnak álcázott koncepciós per indult hazájában”, de az Interpol nemrég visszautasította a lengyel ügyészség kérését, és nem volt hajlandó körözés alá vonni. Szerinte ez is mutatja, hogy az ellene indult eljárás egy általános „politikai büntetőderbi” része, „letartóztatása nem jogi, hanem ideológiai szándékokon nyugodott, nincsen biztosítva hazájában a pártatlan eljáráshoz való jog, tehát a magyar hatóságok helyesen cselekedtek, amikor menedékjogban részesítették”.

A lengyel példa vészjóslóan figyelmeztet arra, hogy ahol a globalisták hatalomra kerülnek, ott megszűnik a szabadság, leépítik a jogállamot és a demokráciát − mondta a főigazgató, hozzátéve: erre készült a magyarországi baloldal 2022-ben, ezt valósítja most meg a baloldali kormány Lengyelországban, és erre készülnek most Magyar Péter vezetésével „a hazai globalisták is”.

Szánthó Miklós szerint Brüsszelből ugyanazt várják el Magyar Pétertől, mint amit Donald Tusktól Lengyelországban: a szabadság felszámolását, a globalista törekvések kiszolgálását, a háború támogatását és Ukrajna gyorsított EU-tagságának kierőszakolását.

„A Magyar-Lengyel Szabadság Intézete azon fog dolgozni, hogy bemutassa a globalisták lokális, de kiterjedt ármánykodását Lengyelországban, felhívja a nemzetközi közvélemény figyelmét a varsói kormány liberálfasizmusára és előrejelezze, mi várna ránk, magyarokra, ha Brüsszel alázatos szolgái Magyarországon is döntéshozói pozícióba kerülnének” − mondta az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Közölte, a történelem többször megmutatta, hogy a két nemzet sorsa összefonódott. A szabad Magyarország és szabad Lengyelország kölcsönösen erősíti egymás szuverenitását, ha pedig az egyik elveszíti azt, azzal a másik biztonsága és stabilitása is gyengül, ezért a két nemzet saját érdeke is a másik szabadsága.

Marcin Romanowski: Jelenleg boszorkányüldözés folyik ellenem

Marcin Romanowski közölte, hogy már elkészült egy jelentés a jelenlegi lengyelországi helyzetről, aminek az egyik fontos megállapítása, hogy Lengyelország uniós tagállamként egy autokrata rendszer felé kezd elmozdulni.

Lengyelország gyakorlatilag a globalisták laboratóriumává vált, ahol az elnyomás rendszerét valósítják meg, és megpróbálják elnyomni a szuverenitást

− fogalmazott. Mint mondta, Donald Tusk miniszterelnök vezetése alatt a kormányzat leépítette az intézményi fékek és ellensúlyok rendszerét, átvette a közmédia, illetve a bíróságok és az ügyészség feletti hatalmat, az alkotmánybíróság és a legfelsőbb bíróság döntéseit nem veszi figyelembe, mindezzel pedig gyakorlatilag megszüntette Lengyelországban a demokráciát.

A lengyelországi jelentés másik fontos megállapításaként azt emelte ki, hogy a lengyel kormány szisztematikusan próbálja a média és a közösségi média szabadságát korlátozni. Romanowski szerint jelenleg boszorkányüldözés folyik, amelynek részeként nemcsak a politikai szféra szereplői, hanem a közszolgálatot végző emberek is támadás alatt állnak.

A lengyel ügyészség ellene megfogalmazott vádjait abszurdnak nevezte, és kiemelte, hogy az Interpol is elutasította a lengyel kormánynak a nemzetközi körözés kiadatására vonatkozó kérését. Miután a politikai okokból el kellett hagynia Lengyelországot, menedéket talált Magyarországon - mondta, kiemelve, mennyire fontosnak tartja, hogy a két nemzet, amelyet a szabadság szeretete és nemzeti identitás iránti elkötelezettség köt össze, továbbra is összefogjon. „Ez az a küldetés, amit itt az intézményben is követni fogunk” − tette végül hozzá.

Amerikai jogvédők szerint puha autoriter rendszer épül ki Lengyelországban

Chris Farrell, a Judicial Watch nevű amerikai jogvédő szervezet elnöke arról beszélt, hogy intézetük felfigyelt Marcin Romanowski ügyére, amellyel kapcsolatban azt vizsgálják, hogy milyen visszaélések történtek a kormányzati hatalommal.

Úgy vélte, a lengyel kormányzat a jogi rendszert próbálja felhasználni a kritikus hangok elhallgattatására. Mint mondta, vizsgálataik során bizonyságot nyert az a tendencia Európában, amelynek célja a nemzeti szuverenitást, a demokratikus önkormányzatiságot, a tradicionális értékeket védő konzervatív hangok elhallgattatása.

Azok a taktikák, amelyek próbálják elhallgattatni a kritikus hangokat, azzal a kockázattal járnak, hogy egy puha autoriter rendszer épülhet majd ki

− fogalmazott Chris Farrell, majd hozzátette: amikor a kormányzat csorbítja a törvényeket annak érdekében, hogy a kritikus hangokat elhallgattassa, nem védi, hanem rombolja a demokráciát.

„Marcin Romanowski ügye kapcsán minden választópolgárnak azt javaslom, hogy álljanak ki az olyan cselekedetek ellen, amelyek a véleménynyilvánítás szabadságát próbálják csorbítani, méghozzá minél hamarabb, mielőtt még késő lenne” − hangsúlyozta az amerikai jogvédő szervezet elnöke.

(Borítókép: Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója és Chris Farrell amerikai jogvédő (b-j) a Magyar-Lengyel Szabadság Intézet megalapításáról szóló budapesti sajtótájékoztatón 2025. április 25-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)