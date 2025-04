„Miért nem teszi fel végre a csicskacsákót?” – reagált az ellenzék Orbán Viktor rádióinterjújára

„Orbán Viktor ma reggel azt hazudta a Kossuth Rádióban, hogy nem járnánk jól Ukrajna uniós tagságával, elvégre minket sem »a két szép szemünkért« vettek fel az EU-ba – fogalmazta meg Molnár Csaba a DK véleményét a kormányfő péntek reggeli szavairól. Vélemény szerint a valóság ezzel szemben egyrészt az, hogy magyar nemzeti érdek az ukrán EU-csatlakozás, hogy a keleti szomszédunk ne egy Oroszország által megszállt, gyenge Ukrajna legyen, hanem egy prosperáló uniós tagállam. „Ezért is támogatja a DK – a csatlakozási feltételek teljesítése esetén – Ukrajna EU-tagságát” – fogalmazott.

Másrészt valóban nem a „két szép szemünkért” vettek fel minket az EU-ba, hanem azért, mert

A DK szerint Ukrajnának ehhez ugyanannyi joga van, mint nekünk volt, vagy mint bármely más uniós tagjelöltnek, ezért is kezdeményeztek népszavazást azzal a kérdéssel, hogy „Támogatja-e Ön, hogy Ukrajna a csatlakozási feltételek teljesítése esetén az Európai Unió tagja legyen?”.

A Demokratikus Koalíció csak egyvalamit szeretne tudni a miniszterelnöktől: „a hazudozás helyett miért nem vallja be inkább, hogy Putyin adta neki parancsba az ukrán EU-csatlakozás akadályozását? Miért nem teszi fel végre a Moszkvából kapott csicskacsákót?”

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy összehasonlító képpel reagált a Fidesz országjárásának pécsi állomására – ahol a Lázárinfó legutóbbi epizódja is készült –, miközben elmondta, hogy „álságos és képmutató dolog reggel 7:30-kor telehazudni az étert a Kossuth rádióban, majd felszállni a magángépre és elrepülni Rómába

Véleménye szerint a miniszterelnöknél már „nincs morális fék, bárkiből és bármiből igyekszik sátánt koholni, ha az érdeke úgy kívánja. Csak elég hangosan kell kiabálnia a közrádióban, csak elég sokat kell költeni óriásplakátokra, csak elég sok propaganda janicsárt kell bevetnie” – fogalmazott.

Szavait azzal zárta, hogy az „orbáni gyűlöletkeltéssel” szemben az igazság és a szeretet most is győzni fog.

„Orbán apokaliptikus jövője a magyar valóság” – kezdte reakcióját a Jobbik. Véleményük szerint, aki végighallgatta Orbán Viktor interjúját, némiképp zavarba jöhetett, ugyanis Ukrajna csatlakozásának lehetőségére egy olyan apokaliptikus jövőképet festett fel a magyar miniszterelnök, amiben valójában már évek óta élnek a magyarok.

Elmondta, hogy nem maradna pénz a magyar gazdáknak – már most sincs –, nehéz helyzetbe kerülne sok százezer család, akik földművelésből és állattartásból élnek – már most is nehéz helyzetben vannak –, vendégmunkások vennék el a magyarok munkahelyét és vernék le a béreket. Tessék? Hova tovább?