Feketén foglalkoztatta a munkavállalóit egy cég, a beléptető kapu buktatta le őket

A NAV közleményéből kiderül, hogy az ellenőrzés feltárta, hogy a vállalkozás csaknem 30 munkavállalóját szabálytalanul foglalkoztatta, sem bejelentési, sem adó- és járulékbevallási kötelezettségét nem teljesítette – írja az MTI.

Hangsúlyozták, hogy a bejelentés nélküli foglalkoztatás az egyik legsúlyosabb szabálysértés, mely több szankcióval is járhat, és a NAV akár annyiszor kétmillió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat, ahány bejelentés nélkül foglalkoztatott magánszemélyt talál. Kiemelték, hogy a be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának további speciális jogkövetkezménye a nyilvánosság:

az érintettek két évre felkerülnek a NAV szégyenlistájára,

ami jellemzően kizárást jelent a költségvetési forrásokból finanszírozott pályázatokból. Ráadásul a közzétételi listára felkerülő cég kockázatos adózó lesz, így sokkal súlyosabb szankciókkal számolhat a jövőben, például a feketefoglalkoztatásért kiszabható bírság kétmillió forintról hárommillióra ugrik.



A NAV szerint a beléptető kapu adatai nemcsak azt dokumentálták, hogy ki dolgozott, hanem azt is, hogy mióta dolgoztak feketén a cég alkalmazottai.