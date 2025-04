Több mint 23 ezer gyermek iskolahalasztását engedélyezte az Oktatási Hivatal

Több mint 24 ezer kérelem érkezett az Oktatási Hivatalhoz (OH) iskolahalasztás ügyében, és 1094-et utasítottak el. A Népszava megkeresésére elmondták, hogy abban az esetben utasították el a kérelmeket, amikor „az eljáráskor bizonyítást nyert, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet”.

2020. január 1-jén hozott a kormány döntést arról, hogy az iskolaérettség megállapításának szabályairól ne a szülők vagy óvodapedagógusok döntsenek, hanem az Oktatási Hivatal. Azóta az OH-nál kell kérelmezni az iskolahalasztást, ahol több esetben is pedagógiai szakszolgálatok bevonásával hozzák meg a döntést. Idén 15 916 esetben vonták be a szakértői bizottságot.

Mint kiderült, a szigorításra azért volt szükség a kormány szerint, mert sokan visszaéltek a rendszerrel és „indokolatlanul tartották vissza a gyerekeket az iskolától”. Mielőtt létrejöttek volna a változások, évente mintegy harminc ezer gyermek nem kezdte meg az iskolát, 2021-re viszont 16,4 ezerre csökkent a szám, annyi kérelem érkezett a hivatalhoz.

A lap kiemeli, hogy mindennek ellenére még így is több ezer gyermek kerülhet be éretlenül az iskolába, és ezt az is alátámasztja, hogy az elsős általános iskolákban az évismétlők aránya a legmagasabb. 2022-ben például 4,6 százalék, 2023-ban 5,2 százalék, 2024-ben 4,5 százalék volt. Hangsúlyozza, hogy az SNI-s (sajátos nevelési igényű) gyermekek száma is folyamatosan emelkedik az iskolákban, és az idei tanévben meghaladja a 65 ezret az általános iskolákban.