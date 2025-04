Orbán Viktor Kollár Kingáról: Mikrofont el nem bíró szavakat kellene használnom ennek minősítésére

Háborús időkben a legnagyobb örökség, amit a harcoló felek, az egész európai, nyugati, sőt emberi civilizáció kaphat, az maga a béke – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádióban Ferenc pápa örökségéről.

„Azt hiszem, hogy a Szentatyának van egy béke öröksége. A béke embere volt, a mi fejünkben az azt jelenti, hogy szelíd ember volt. Ez is igaz, de volt másik oldala is a személyiségének. Ez talán kifelé ritkábban mutatkozott meg, arra gondolok, hogy egy rendíthetetlenül bátor ember volt” – mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy „a béke mellett kiállni az elmúlt három évben egyet jelentett a napi megtámadással, megbélyegzés és meghurcolása”.

A Szentatyát is az elmúlt három évben a háborúpárti propagandahálózat – mely egy nagy nemzetközi hálózat, ideértve a magyar lábait is – folyamatosan tűz alatt tartotta és próbálta rávenni, hogy adja föl a békepárti álláspontját, és ezt nem tette. Ez önmagában is egy személyes bátorság, de nekünk, magyaroknak különösen fontos volt, mert az elmúlt három évben egészen Donald Trump elnök úr győzelméig az egész nyugati világban csak ketten álltunk ki folyamatosan a béke mellett Magyarország és Vatikán