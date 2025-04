Összejátszik Magyar Péter és a Telex?

Kifejezetten segíteni próbálhatta szerdán Magyar Pétert aTelex, miután kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke telefonon megfenyegethette a Magyar Nemzeti Bank egyik hölgy munkatársát. Az esetről az MNB adott ki hivatalos közleményt még a délelőtti órákban, és a sajtó jelentős része azonnal be is számolt a Magyar Péter számára kínos ügyről. Itt az Indexen például 12.20 perckor jelent meg az első cikk a témában, a Telex ugyanakkor még órákat várt, hogy csak Magyar Péter reakciójával együtt írhassák meg tudósításukat az esetről.

A Tisza Párt elnöke végül 14 óra 22 perckor tett közzé egy Facebook-bejegyzést a témában, amiben azt írta: „a Magyar Nemzeti Bankban is megkezdték a vergődést”. Magyar Péter ugyanakkor elismerte, hogy kedden délután valóban felhívta az MNB ügyintézőjét, és elmondta neki, hogy „a legtöbb felesleges és álságos kérdésre” egy bohóc jelet fog rajzolni.

Ezt követően a Telex – a pártelnök reakciója megérkezése után mindössze négy perccel – 14 óra 26 perckor, közzétett egy több mint 2500 karakteres cikket, amiben már Magyar Péter bejegyzését is idézték, és belinkelték. Sőt, az anyag címe is a pártelnök soraira utalt.

Fotó: Telex A cikk eredeti verziója szerda 14:26 időpont megjelöléssel, már Magyar Péter reakciójával

A cikkben a következőket olvashatjuk: „Az MNB valószínűleg Magyar Péterre utalt közleményében, ezért kérdéseket küldtünk a Tisza Párt sajtóosztályának. Nem sokkal cikkünk megjelenése után Magyar Péter Facebookon reagált az MNB közleményére. Posztjában azt írta, egy nevetséges, politikailag motivált eljárás részeként kapott egy kérdéssort attól a Nemzeti Banktól, amelyből „a vezetők segítségével legalább 650 milliárd forint közpénzt loptak el.”

Magyar Péter social bejegyzése és a Telexen megjelent cikk között mindössze négy perc telt el, és nyilvánosan nem található a cikknek olyan előzménye, amelyben Magyar Péter reakciója nem szerepel, ezért kérdéseket küldtünk a portál főszerkesztőjének, hogy tisztázni tudjuk, mi is történhetett pontosan.

Volt, csak nincs nyoma a Magyar Péter nélküli cikknek?

Német Tamás az Indexnek írt válaszában kifejtette, hogy kérdéseket küldtek az MNB-közlemény megérkezése után a Tisza Pártnak, majd hagytak egy kis időt a válaszadásra. Állítása szerint cikkük végül még Magyar Péter reakciója nélkül élesedett, és azt már utólag frissítették az anyagba és annak címébe, amit jeleztek is a cikkben. A főszerkesztő azt írta: „cikkünk 14:26-kor jelent meg. Magyar Péter Facebook-bejegyzéséről onnan értesültek az ügyeletes munkatársaink, hogy a Tisza Párt kiküldte emailben közleményként 14:34-kor, azaz már cikkünk megjelenése után. Ezután frissítettük a cikkünket és a cikk címét a reakcióval. Ekkor még nem figyeltünk fel arra, hogy maga a Facebook-bejegyzés már néhány perccel cikkünk élesedése előtt megjelent, cikkünkben ezért pontatlanul fogalmaztunk az időrenddel kapcsolatban. Azóta ezt pontosítottuk, amit a cikk végén jeleztünk is.”

Német Tamás válasza azért figyelemre méltó, mert a Telex felületén a publikálási idő mellett általában az is látszik, ha egy anyagot frissítenek, sőt, a lap munkatársai legtöbbször külön jelzik is ezt. Erre példa a szóban forgó cikk jelenlegi verziója is, amit frissítettek azzal a disclaimerrel, amit lapunk megkeresését követően tettek közzé. Egy általunk korábban készített képernyőfotón viszont nem látszik, hogy a cikket bármikor frissítették volna, már a 14:26-kor megjelent vélhetően első verzió is tartalmazta Magyar Péter reakcióját. Ezért is nehezen értelmezhető Német Tamás főszerkesztő válasza, miszerint kollégái egy 14:34-kor kapott e-mail hatására frissítették bele az anyagba a Tisza Párt elnökének válaszát.

Bántalmazó kapcsolatban Magyar Péter és a sajtó

Mindez azért is érdekes, mert a kormánypárti sajtó már korábban is azzal vádolt egyes portálokat, hogy összejátszanak Magyar Péterrel, akinek sikerült megfélemlítenie őket. Itt az Indexen is írtunk már róla, hogy Tisza Párt elnöke rendszeres látogatója bizonyos lapok – köztük a Telex – kommentszekciójának a Facebookon, ahol erősen szokta kritizálni a neki nem tetsző tartalmakat.

Ráadásul korábban arra is volt példa, hogy Magyar felszólította a követőit, ne támogassák anyagilag a „függetlennek gondolt médiát”, hanem inkább a Tisza Pártnak utaljanak. Erről még a Magyar Újságírók Országos Szövetsége elnöke is megszólalt, aki szerint inkább a sajtóorgánumok támogatására kellene biztatni a „jelenlegi magyar viszonyok között” az olvasókat.

Szerettük volna kideríteni, mi is pontosan a helyzet Magyar Péter és a Telex viszonyrendszerében, ezért erre is rákérdeztünk a portál főszerkesztőjénél. Német Tamás azt írta, hogy cikkeik témájáról, tartalmáról nem egyeztetnek pártokkal, politikusokkal. Magyar Péter agresszív kommentelő tevékenységéről pedig kifejtette, hogy az elmúlt években mindenféle politikai erőtől tapasztaltak hasonlót, de ez nem befolyásolja munkájukat.

A Tisza Párt elnökének fenyegető stílusára vonatkozó kérdésünkre válaszolva a Telex főszerkesztője ugyanakkor azt is hozzátette: „természetesen nem elfogadható, ha politikusok szeretnék megmondani, miről írjon egy újság”.

„Figyelmetlen” volt a Telex, amikor az Indexről írt

A Telex ominózus anyagába egyébként egy másik érdekes baki is belekerült. A cikkben ugyanis Magyar Péter egy korábbi Facebook-bejegyzése alapján azt írták, hogy a Tisza Párt elnöke beperelte lapunkat, miután februárban közzétettük bennfentes kereskedési ügye konkrét részleteit. A korábbi fenyegetés ellenére azonban érdekes módon valamiért máig nem indított helyreigazítási keresetet lapunk ellen Magyar Péter, amiről a Telexet is tájékoztattuk volna, amennyiben rákérdeznek nálunk az igazságra. Német Tamás megkeresésünkre adott válaszában „figyelmetlenségnek” nevezte a történteket, amire aztán fel is hívták a figyelmet a cikk frissített verziójában.

Ráéghet a bennfentes kereskedelem gyanúja Magyarra

Magyar Péter számára különösen fontos lehet, hogy a támogatói által olvasott sajtótermékek miként kezelik a bennfentes kereskedelmi ügyet, amibe belekeveredett. Korábban ugyanis tagadta a Tisza Párt elnöke, hogy anyagi haszonszerzés reményében visszaélt volna olyan belső információkkal, amelyekhez a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Magyar Bankholding Zrt. felügyelőbizottsági tagjaként juthatott hozzá.

Azóta azonban az Index birtokába kerültek azok a konkrét kérdések is, amelyek nyomán Magyar Péter felhívta az MNB-s ügyintéző hölgyet, és ezek alapján kellemetlen magyarázkodásra kényszerülhet az ellenzéki politikus, akinek nyilvánvaló tényeket cáfolva kellene megpróbálnia kimenteni magát. A Nemzeti Bank kérdéssorából ugyanis kiderül, hogy a Tisza Párt elnöke korábban nem mondott igazat, amikor arról írt a Facebookon, hogy lapunk valótlan információkat terjesztett róla, mivel nem kereskedett részvényekkel az általunk megnevezett napokon.

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos eljárás keretében a pártelnöknek megküldött kérdéseiből kiderült, valósak voltak az Index információi és Magyar Péter tényleg pontosan akkor vette és adta el jelentős hasznot realizálva a részvényeit, amikor mi azt megírtuk.

Válasz Német Tamás teljes válaszára

Német Tamás kérte, hogy teljes egészében közöljük, és szó szerint idézzük a lapunknak küldött válaszát. A Telex főszerkesztőjének sorait alább olvashatják teljes terjedelemben is:

Egy újságíró törekszik megkeresni és megjelentetni az érintett feleket és azok reakcióját, így mi is kérdéseket küldtünk az MNB-közlemény megérkezése után, majd hagytunk egy kis időt a válaszadásra. A cikkünk végül ettől függetlenül még Magyar Péter reakciója nélkül élesedett, ezért az a kérdése, hogy a reakció nélkül is bekerült volna-e, nem értelmezhető. A reakciót már utólag frissítettük a cikkbe és annak címébe, amit jeleztünk a cikkben. Egy gyors keresés alapján cikkünk egyébként így is vetélytársaink, a független magyar sajtó többi lapjának cikke előtt élesedett. A cikkeink témájáról, tartalmáról nem egyeztetünk pártokkal, politikusokkal, ahogy nem tettük ebben az esetben sem. A Telex szerkesztőségének munkájára hiába helyeznek vagy szeretnének nyomást helyezni, a saját szakmai sztenderjeinket nem adjuk fel. A Telex létezése, létrejötte maga mutatja meg, hogy nem engedünk politikai nyomásnak, ha kell, a nulláról építünk fel egy új lapot, ahol senki nem szólhat bele a munkánkba kívülről. Épp ezért kifejezetten megmosolyogtató annak az új Indexnek a munkatársától kapni egy ilyen kérdéssort, ahonnan épp a politikai nyomás miatt jöttünk el, és ami most politikai befolyás alatt működik. A kommentekről: minket ekéző posztokat és kommenteket kaptunk mi már fideszes, tiszás, DK-s, jobbikos és még ki tudja, milyen pártokhoz tartozó politikusoktól is az elmúlt években, ez nyilvánvalóan nem befolyásolja a munkánkat. Természetesen nem elfogadható, ha politikusok szeretnék megmondani, miről írjon egy újság, és nálunk továbbra sem határozhatja meg semmilyen külső szereplő, hogy miről és hogyan írunk. Ami az utolsó két kérdését illeti: cikkünk 14:26-kor jelent meg. Magyar Péter Facebook-bejegyzéséről onnan értesültek az ügyeletes munkatársaink, hogy a Tisza Párt kiküldte emailben közleményként 14:34-kor, azaz már cikkünk megjelenése után. Ezután frissítettük a cikkünket és a cikk címét a reakcióval. Ekkor még nem figyeltünk fel arra, hogy maga a Facebook-bejegyzés már néhány perccel cikkünk élesedése előtt megjelent, cikkünkben ezért pontatlanul fogalmaztunk az időrenddel kapcsolatban. Azóta ezt pontosítottuk, amit a cikk végén jeleztünk is. Ahogy a “beperelte a lapot” fogalmazás is figyelmetlenség volt, a linkelt cikk címében látható is a jövő idő, a pernek csak kilátásba helyezése, ezt is javítottuk, és jeleztük a javítást, köszönjük, hogy segített, és felhívta rá a figyelmünket.

Német Tamás főszerkesztő kérését teljesítve szeretnénk jelezni, az Indexre vonatkozó mondataival semmilyen formában nem értünk egyet. Az Indexet elhagyó telexes kollégák egy része folyamatosan megpróbálja munkánkat hitelteleníteni, az elmúlt években sértettségükben, vagy politikai indíttatásból cikkekben, különböző social felületeken, nyilvános rendezvényeken sértegették egykori munkahelyüket, szerkesztőségünk tagjait, miközben az elmúlt öt évben az Index piacvezetői pozícióját egyetlen releváns olvasottsági mutatóban sem tudták megelőzni – az Index szerkesztősége.

(Borítókép: Magyar Péter 2024. november 10-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)