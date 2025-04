Beszorult egy kisgyerek a budapesti emlékműbe, a tűzoltóknak kellett kiszabadítani

Nemcsak a közösségi médiában aktívan jelen lévők szeretnek fotózkodni a Vaskefe néven is ismert városligeti emlékműnél, de a gyerekek számára is vonzó az ék alakot formázó oszlopok sűrű elhelyezkedése. Az 1956-os emlékműbe már második alkalommal szorult be egy gyerek, de a tűzoltók az első esethez hasonlóan ezúttal is sikeres mentőakciót hajtottak végre.