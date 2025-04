Összetört egy beton csatornaáteresztőt és a közeli gyógyszertár bejáratába csapódott egy autó Szikszón, április 26-án, szombaton az esti órákban – adta hírül a boon.hu.

Az esetről az egyik helyi Facebook-csoportban osztottak meg képeket, amin jól látszik a baleset okozta pusztítás. A jármű a patika lépcsőjének jelentős részét megrongálta és vas korlátját is kidöntötte.

A portál megjegyzi, hogy többen is arról számoltak be, egy BMW-t vezető sofőr volt az, aki nagy sebességgel érkezve kicsúszott, és az épületbe rohant. Több is hozzátették, hogy azon a szakaszon rendszeresen lépik túl a sebességhatárt, és nagy szerencse, hogy a baleset este történt, mert általában nap közben sokan állnak a gyógyszertár előtt.

A lap információ szerint sem az alaposan összetört járműben, sem a környéken nem történt személyi sérülés.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a portálnak elmondta, az elsődleges adatok alapján gyorshajtás miatt következett be a baleset, egy manőver során. A helyszínen alkoholszondás vizsgálatot végeztek a sofőrön, aminek értéke negatív lett. A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit.