Extrém forróság jön nyáron, akár 46 fok is lehet

Az év második felében sosem látott melegre kell felkészülnie Magyarország lakosságának. A szakértői előrejelzések szerint helyenként 43-46 Celsius-fokos csúcshőmérsékletek is előfordulhatnak, különösen július második felében és augusztus elején. Ezek az értékek messze meghaladnák a jelenleg érvényben lévő országos melegrekordot, amelyet 2007-ben mértek Kiskunhalason 41,9 Celsius-fokkal.

A rendkívüli hőség nemcsak komfortérzetünket befolyásolja majd, hanem komoly egészségügyi és mezőgazdasági következményekkel is jár. A Profitline azt írja, hogy a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. többfokozatú hőségriasztást tervez, miközben az egészségügyi szakemberek már most figyelmeztetnek: különösen az idősek és krónikus betegek kerülhetnek veszélybe.

Mi okozza az európai hőhullámokat?

A szakértők szerint a rendkívüli hőség hátterében több tényező együttes hatása áll. Alapvetően a globális klímaváltozás következtében egyre gyakoribbá válnak a szélsőséges időjárási jelenségek világszerte, és Európa különösen érzékeny terület ebből a szempontból.

Az egyik fő ok az afrikai eredetű forró légtömegek gyakoribbá váló betörése a kontinensre. A Szahara térségéből származó meleg levegő a Földközi-tengeren áthaladva még több nedvességet vesz fel, ami fokozza a hőérzetet. A klímaváltozás következtében módosuló légkörzési mintázatok miatt ezek a forró levegőtömegek egyre mélyebben hatolnak be Európa területére, és gyakran elérik Közép-Európát is.

További fontos tényező az idei erős El Niño-jelenség, amely globálisan befolyásolja az időjárási mintázatokat. Bár az El Niño elsősorban a Csendes-óceán egyenlítői térségében jelentkezik, hatása a globális légkörzési rendszereken keresztül Európában is érezhető. Ez a jelenség hozzájárul a magasnyomású légtömegek stabilizálódásához Európa felett, ami lehetővé teszi a hőség tartós fennmaradását.

A meteorológusok szerint Magyarország földrajzi elhelyezkedése különösen kedvez ezeknek a hatásoknak. A Kárpát-medence sajátos domborzati viszonyai miatt a beáramló meleg levegő „csapdába eshet”, tovább növelve a hőmérsékletet. Különösen az Alföld és a Duna-Tisza köze lehet érintett, ahol a nyári anticiklonális helyzetekben kritikusan alacsony lesz a talajnedvesség.

Súlyos következmények várhatók

A mezőgazdasági szakemberek már most figyelmeztetnek: rendkívüli aszályra kell számítani, amely komolyan veszélyezteti a terméshozamokat. A vízkészletek gyors apadása miatt vízhasználati korlátozások bevezetése is napirendre kerülhet.

Az olyan szélsőséges időjárási jelenségek, mint a 43-46 fokos hőség, nemcsak a mezőgazdaságot, hanem az infrastruktúrát is próbára teszik. A közlekedési hálózatok, különösen a vasúti sínek és az aszfaltburkolatok károsodhatnak, az áramellátásban pedig zavarok keletkezhetnek a hűtőrendszerek túlterhelése miatt.

Az előrejelzések alapján a szakértők már most arra figyelmeztetnek: idén nyáron különösen fontos lesz a hőségriadók komolyan vétele és a megelőző intézkedések betartása. A hatóságok várhatóan részletes útmutatást adnak majd a lakosság számára a közelgő extrém időszakra való felkészüléshez.