Generációs függőség okozta a 12 éves kislány halálát

Napokon át küzdöttek egy 12 éves kislány életéért Nyíregyházán, miután egy fürdőszobai baleset miatt áramütést szenvedett. A kiérkező mentőknek újraélesztést kellett alkalmazniuk, majd több életmentő beavatkozás után 10 perc perc múlva visszatért a kislány szívműködése. Az RTL Híradó információi szerint a nyíregyházi kórházban stabilizálták az állapotát, de a teste bal oldalán keletkezett súlyos égési sérülések miatt át kellett szállítani a miskolci kórház égési osztályára, ahol folytatták a kezelését, de az életét már nem tudták megmenteni.

A Blikk közben saját információi alapján a baleset részleteit is közölte; a hatodik osztályos lány a kádban videócsetelt az egyik barátnőjével, a telefonja azonban merülni kezdett, ezért egy hosszabbítót vitt a kádhoz, amin el is kezdte tölteni a készüléket. Az elosztót a kád szélére tette, de a lap szerint megránthatta a zsinórját, ami így a vízzel teli fürdőkádba esett, 230 voltos áramütést okozva a lánynak.

Jelenleg nincsenek még szavaink sem arra ami történt. Építész vagyok, a szakmám miatt is kíváncsi vagyok, mi történhetett. Ez a generáció a telefonján él, az én négy gyermekem is, most látszik, micsoda tragédiát is rejthet ez a generációs függőség