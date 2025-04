Visszatért a Karmelitába a nehézsúlyú bokszlegenda

Nem először jár Budapesten Evander Holyfield, aki 2024-ben a BVSC-nél tartott bemutató edzést. Orbán Viktorral együtt bejárta a Karmelita kolostort, de eljutott a Parlamentbe is. A korábbi sportoló ismét a magyar miniszterelnökkel találkozott, amiről a kormányfő számolt be.

Evander Holyfield, négy profi szervezet korábbi nehézsúlyú világbajnoka ismét Budapestre látogatott, amiről Orbán Viktor posztolt közösségi oldalán.

Azonos életkor, azonos súlycsoport, szerencsére másik sportág. Találkozó Evander Holyfield bokszlegendával

− írta rövid bejegyzésében a miniszterelnök, aki a korábban tőle kapott bokszkesztyűt Hámori Lucának ajándékozta nőnapon. A kormányfő akkor hozzátette, hogy Evander Holyfieldet nagy sportolónak tartja, de ő mégsem bokszolt nővel, Hámori Luca viszont szerinte már küzdött férfival.

Csaknem egy éve járt Magyarországon a bokszlegenda

Az egykori bokszvilágbajnok nem először tartózkodik a magyar fővárosban, ugyanis 2024 májusában bemutató edzést tartott Óbudán a BVSC újjáalakuló szakosztálya fiataljainak. Az akkori látogatást Fischer József üzletembernek köszönhették, aki támogatta a klub ökölvívó-szakosztályának újjászervezését.

Evander Holyfield az Indexnek elárulta, hogy pályafutása alatt a legkeményebb ütéseket George Foremantől kapta, viszont abban Mike Tyson (akit egyébként kétszer is legyőzött) volt a legjobb, hogy három percen keresztül szakadatlanul el tudta árasztani őt az ütéseivel. Ugyanakkor már nem haragszik Tysonra, annak ellenére sem, hogy az 1997 nyarán rendezett összecsapásukon kiharapott egy darabot a fülcimpájából.

A bemutató edzést követően pedig a bokszlegenda Orbán Viktorral is találkozott, aki körbevezette a Karmelita kolostorban, viszont nem részletezték, hogy mi történt a megbeszélésen. A látogatásról egy videót is megosztott a miniszterelnök, ahol többek között a magyar nyelv rejtelmeiről is értekezett az egykori bunyóssal.