Tacskó-gazdik, gyertek a Ligetbe rekordot dönteni!

Május 1-jén a Városligetben idén minden a kutyákról szól: a DOGZ Fesztivál több mint 50 programmal várja az állatbarátokat, kiskedvenccel érkezőket és a lelkes érdeklődőket, sőt a tacskó-gazdikra egy izgalmas kihívás is vár! Rekordállításra készülünk ugyanis, a 13 órakor rajtoló falkasétán vonul fel jó eséllyel az eddigi legtöbb tacsi. Ugye Te is csatlakozol, és szólsz a fajta-barátoknak is?