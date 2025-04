Drámai nyelvvizsgaadatok: mélyrepülésben Magyarország

Bár már eddig is zuhanórepülésben voltak a magyarországi nyelvvizsgák – már ami a vizsgára jelentkezők és főleg a sikeres vizsgát tevők számát illeti –, viszont az Oktatási Hivatal Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztályának friss, 2024-es évre vonatkozó statisztikái még borúsabb képet festenek. A magyarok nagyrészt elengedték az idegen nyelvek tanulását, ezzel pedig ismét lett egy statisztika, amiben már majdnem uniós sereghajtók vagyunk.

Az Oktatási Hivatal Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztálya közzétette a 2024-re vonatkozó nyelvvizsgaadatokat, és a számok korántsem festenek biztató képet a magyarok nyelvtanulási hajlandóságával kapcsolatban. Már tavaly is arról számoltunk be, hogy mélyrepülésben van a sikeres nyelvvizsgát, de még a nyelvvizsgakísérletet tevők száma is, az egész 2024-re vonatkozó statisztika pedig még elkeserítőbb lett.

Az angol nyelv továbbra is toronymagasan vezet – hogy valami pozitív is legyen –, tehát egyértelmű, hogy a világnyelv vonzza leginkább a magyarokat, hiszen azzal nagyjából mindenhol meg tudják értetni magukat, ráadásul ha nem beszélik tökéletesen, az esetleges nyelvtani hibák ellenére is ki tudják fejezni, hogy mit szeretnének. Az angol emellett mindenképpen a legkönnyebben elsajátítható nyelvek egyike – ellentétben például a magyarral vagy éppen a kínaival –, így nem csoda, hogy a magyar vizsgázók több mint 83 százaléka, vagyis 49 109 fő ezt választotta. Ez a szám a csúcson, vagyis 2015-ben még 96 615 volt.

2024-ben mindössze 58 969 fő futott neki bármilyen nyelvből a tudáspróbának, miközben ez a szám 2019-ben még 124,5 ezer körül mozgott.

A csökkenés mögött egyértelműen az áll, hogy a kormány 2022-ben eltörölte a diplomához szükséges kötelező nyelvvizsga meglétét, de már a 2020-as évben, a Covid-járvány miatt bevezetett amnesztia sem tett jót a számoknak. Ennek köszönhetően 2020-ban 86 ezren, 2023-ra pedig már csak 66 ezren maradtak a vizsgázók, a statisztikai görbe pedig azóta is zuhanórepülésben van.

Ha már 2015-öt a maga 134 996 nekifutásával csúcsévnek neveztük, akkor említsük meg azt is, hogy míg az angolos próbálkozások száma nagyjából 50 százalékkal csökkent 2024-re, addig spanyolból 60 százalékkal, németből csaknem 64 százalékkal, olaszból 73 százalékkal, a közönségkedvenc eszperantóból pedig 97 százalékkal esett vissza a vizsgázók száma az elmúlt 10 évben. 2024 pedig így egyértelműen a mélypont lett.

Zuhanórepülés

Ha egy kicsit jobban alászállunk a számok világába – de csak mértékkel, hiszen mégsem matematikáról van szó, hanem idegen nyelvekről –, akkor azt tudjuk kiolvasni az adatokból, hogy a második helyre a német futott be 7760 vizsgázóval, míg az ezt követő, általában az iskolákban második nyelvként tanult idegen nyelvek (spanyol, olasz, francia) az évi ezer vizsgázót sem érik el:

spanyol: 521 fő,

francia: 382 fő,

olasz: 351 fő,

orosz: 179 fő.

És ez még mindig csak a próbálkozók száma, hiszen ha a sikeres nyelvvizsgák számát nézzük (kicsit később), akkor ezek a számok még elenyészőbbek.

Az ezt követő adathalmazok még a százat sem érik el 2024 egészére vetítve, így az olyan nyelvek, mint a szlovák, román, lovári cigány, török vagy a latin teljesen a homályba vesznek. De akadtak például olyan nyelvek is, amelyekből egyetlenegy próbálkozó sem akadt (a beás cigány vagy a portugál ilyen), meg olyanok is, ahol csak egy bátor jelentkező volt (bolgár, kínai, újgörög, ógörög), ezeknél viszont 100 százalékos sikerről számolhatunk be, hiszen mind a négy ember vette az akadályokat.

Visszatérve a sikeres nyelvvizsgák arányára: elmondható, hogy a vizsgázók csaknem 80 százaléka átugrotta a lécet, így 46 649, sikeres nyelvvizsgáról szóló papírt osztottak ki 2024-ben – ami nem feltétlenül jelent ugyanennyi embert, hiszen lehetnek olyanok, akik esetleg dupláztak. 12 320 vizsga pedig megrekedt a próbálkozás szintjén, ugyanis ennyi sikertelen kísérletet rögzítettek az elmúlt esztendőben.

Korosztályosan pedig kijelenthető, hogy az egyetemisták közül mondanak le legtöbben a bizonyítvány megszerzéséről az utóbbi időben – nem véletlenül írtuk korábban a diplomák „könnyítését” okként –, ugyanis a 2019–2023-as időszakot vizsgálva a 20–24 évesek körében 28,5 ezerről 12,8 ezerre csökkent (ez 55 százalék), a 25–29 éveseknél pedig 14,7 ezerről 3165-re csökkent (ez 78,5 százalék) azok száma, akik sikeres nyelvvizsgát tettek.

A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁT HANYAGOLTÁK EL LEGJOBBAN A 4 ÉV ALATT, HISZEN AMÍG 2019-BEN 101,3 EZREN VÁLASZTOTTÁK, HOGY BIZONYÍTJÁK TUDÁSUKAT, ADDIG 2023-BAN MÁR CSAK 49,3 EZREN,

tehát több mint 50 százalékos visszaesés tapasztalható. Jobban tartották magukat a felsőfokú nyelvvizsgát igazoló papírokra vállalkozók, ott ugyanis 18,3-ról mindössze 15,2 ezerre csökkent a vizsgázók száma.

Sereghajtás

Az is elkeserítő adatnak számít, hogy a magyarok továbbra is sereghajtók a lakosság idegennyelv-tudása terén az uniós országok között, ugyanis az Eurostat 2022-es felmérése szerint a magyarok (25–64 év között) 51,3 százaléka nem beszél semmilyen idegen nyelvet, és ennél csak

BULGÁRIA TELJESÍTETT ROSSZABBUL, DE ŐK IS CSAK FÉL SZÁZALÉKKAL.

Érdekesség, hogy még ez is javuló tendenciának tekinthető – bármennyire is furcsán hangzik –, hiszen 2016-ban ez az arány még 57,6 százalék volt, vagyis 6 év alatt már 6 százalékkal több magyar beszél legalább egy idegen nyelvet. Ha ez a javulási folyamat marad, akkor már „csak” fél évszázad, és elérhetjük Észtország, Litvánia, Lettország, Norvégia vagy éppen Liechtenstein és Luxemburg szintjét is, ahol szinte a teljes lakosság beszél legalább egy idegen nyelvet.

Ehhez az is kellene például, hogy már általános iskolában is kettő vagy több idegen nyelvet tanuljanak a diákok, de amíg Luxemburgban ez az arány csaknem 80 százalék, addig Magyarországon ez körülbelül 3 százaléknál megáll. Az egy idegen nyelv tanulása már magabiztosnak mondható az általános iskolákban – ennek több mint 60 százaléka angol, második a német 20 százalék körül. A középiskolában viszont már egy fokkal jobb a helyzet, ott ugyanis

80 százalék körül van a 2 vagy több idegen nyelvet tanulók száma a 2022-es adatok szerint, ami csaknem a duplája a 2013-as számoknak.

A legalább egy idegen nyelvet beszélők aránya is nőtt, ugyanis 2023-ban már minden negyedik magyar állította, hogy beszél legalább egy idegen nyelven, viszont 2024-ben ez már 30,6 százalék volt – szemben az uniós átlag 37,6 százalékával. A két idegen nyelvet beszélő magyarok aránya pedig 14,2 százalék, miközben az uniós átlag 24,7, itt tehát már jobban le vagyunk maradva az átlagtól.

(Borítókép: sengchoy / Getty Images)