Orbán Viktor a szakmunkás fiataloknak: Ha nem akarunk a nyakunkba milliószám ukrán munkásokat, akkor szavazni kell

Orbán Viktor miniszterelnök a szakképzés jelentőségéről és a fiatalok lehetőségeiről beszélt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett éves szakmai verseny megnyitóján. Méltatta a nemzeti kormány elmúlt 15 évének gazdaságpolitikáját, és Ukrajna uniós csatlakozásának kérdésében is megszólította a fiatalokat.

Orbán Viktor beszédével nyílt meg az idei Szakma Sztár Fesztivál, ahol több mint 50 szakmában közel kétszáz diák méri össze tudását április 28–29-én Budapesten. A kormányfő a rendezvényen hangsúlyozta: „Egymillióval több ember dolgozik ma, mint 15 éve, és a munka visszanyerte a becsületét.”

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008 óta rendezi meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt, amelyek döntője a Szakma Sztár Fesztivál. A rendezvény nem csupán verseny, hanem a szakmák iránt érdeklődő fiatalok és pályaválasztók számára is egyedülálló lehetőséget kínál interaktív bemutatókkal és a WorldSkills és EuroSkills nemzetközi szakmai versenyek hazai döntőibe való betekintéssel. Négy éve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is csatlakozott a rendezvényhez, így 21 agrárszakma is bemutatkozik.

A szakképzés eredményei és jövője

A miniszterelnök emlékeztette a résztvevőket, hogy a 2010-es kormányváltás idején Magyarország „leginkább egy csődtömeg volt”, ahol az volt a közmeggyőződés, hogy munkából nem lehet megélni.

Ezért milliószám éltek emberek segélyből, ügyeskedésből, a szabályok kijátszásából, vagy kerestek valami állami állást

– fogalmazott.

Orbán Viktor szerint a nemzeti kormány fordulatot hozott, amelynek eredményeként ma már a szakképzésben látják a jövőt a fiatalok. „Biztos vagyok abban, hogy a mai fiatalok nem akarnak kamuéletet, nem akarnak alibiállást, nem akarnak felnőtt fejjel is a szüleik pénzén élni” – mondta a kormányfő. A beszédben konkrét eredményeket is felsorolt:

140 milliárd forint értékben fejlesztettük a szakmunkásképző helyeket, a tantermeket, új épületeket és a gépparkokat

– idézte fel.

Példaként említette, hogy „egy jó asztalos ma már havi 800 ezer forintot is hazavihet, egy jó villanyszerelő akár havi egymilliót is megkereshet”.

Ukrajna uniós csatlakozása és a fiatalok jövője

A miniszterelnök beszéde második felében aktuálpolitikai témát is érintett, amikor Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szólt. „Ez az ügy eldönti, hogy milyen lesz az önök következő 20 éve. A legaktívabb, legproduktívabb, legígéretesebb 20 évük” – mondta a diákoknak.

Orbán Viktor határozott véleményt fogalmazott meg a kérdésben: „Ha a jövőben is migránsmentes Magyarországot akarunk, ha nem akarunk a nyakunkba milliószám ukrán munkásokat, akik elfoglalják az önök munkahelyeit és leverik az önök fizetéseit, akkor ne hagyják, hogy a fejük fölött döntsenek.”

Zárásként a miniszterelnök megköszönte a tanárok és a szülők munkáját, majd a versenyzőknek sok sikert kívánt. „Most önökön a sor, mutassák meg, hogy mit tudnak, hadd lássa mindenki, hogy megjöttek a magyarok.”