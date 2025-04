Takács Péter az Észak-budai Szent János Centrumkórház előtt tartott sajtótájékoztatón cáfolva a „hamis narratívákat” azt mondta, ugyan a Tisza Párt csak egy éve van jelen a közéletben, de „a Tisza Párt Gyurcsányné Dobrev Klára és a momentumos titánok szellemi nyomvályúján halad”.

Csak a helytartó személye változott, a megrendelő változatlan. Szellemi elődeiknek volt annyi esze, hogy nem mondták bele nyíltan a kamerában, hogy ők a magyar emberek érdekei ellen dolgoznak, azonban a Tisza Párt ezt a minőségi ugrást megtette

– fogalmazott Takács Péter, majd ismét aláhúzta: „Magyar Péter, Kulja András, Kollár Kinga sunyi paktuma megköttetett Brüsszellel, és továbbra is blokkolják a Magyarországnak járó uniós forrásokat”. Újságírói felvetésre, hogy tizenöt év kormányzás alatt nem csinált semmit a kormány, az államtitkár azzal cáfolta, hogy az egészségügyi ágazatba több ezer milliárd forint került ez idő alatt. Megemlítette, hogy voltak kórházfelújítások, eszköz- és mentőautó beszerzések és infrastrukturális beruházások is. A korrupció miatt visszatartott forrásokról az államtitkár úgy véli: ez egy nagy lufi, mivel 560 milliárd uniós pénz érkezett egészségügyi célokra, és a források felhasználását ellenőrző vizsgálatok sem találtak hiányosságot.

Eddig is történtek kórházfelújítások

Takács Péter rámutatott, hogy nagy lépések történtek kórházfelújítások terén is, hiszen 2010-ben, amikor átvették a kormányzást, katasztrofális állapotban voltak az intézmények. Kiemelte, hogy elindították az Egészséges Budapest Programot, amely komoly nemzeti forrást dedikált a központi régió intézményeinek felújítására, amire 140 milliárd forintot fordítottak.

A koronavírus-járvány alatt elindított másik kórházfelújítási programra 100 milliárd forint került az intézményrendszerbe. A Szent János kórházra 37 milliárd forintot költöttek 2020 óta, 2010 óta pedig 57,7 milliárd forintot. A kórház Kútvölgyi épületének külső-belső felújítására 20 milliárd forintot költöttek – részletezte. Az államtitkár újfent kijelentette: soha nem állította azt, hogy az egészségügy területén minden rendben van. Majd magyarázatként hozzáfűzte, a rendszer működtetése során mindig vannak problémák, aminek megoldásán folyamatosan dolgoznak. Ugyanakkor azt is megjegyezte, vannak olyan kórházak, kórházrészek, amelyeket a „blokkolt források” miatt nem tudtak felújítani.

Szakmai párbeszéd volt Brüsszellel

Takács Péter kitért arra, hogy a „nagy projekteket” az idő előrehaladtával le kellett venni az uniós pályázatokról, helyette 38 kórház ötven telephelyének megújítását tették fel az RRF források listájára. Újságírói kérdésre az államtitkár azt mondta, ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, akkor sem nyílnának meg a források, mert Takács Péter szerint ezek a pénzek elmennének Ukrajnába. Ha ugyanis Ukrajnát gyorsított eljárásban felveszik az EU-ba, „a Tisza párt sem fogja tudni hazahozni az EU-s forrásokat”– mondta.

Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium (EM) energetikáért felelős államtitkára, Budapest, 3. számú választókerületének fideszes elnöke arról beszélt, hogy nem igaz az, hogy a fejlesztésekre szánt európai uniós források nem érhetők el, hiszen vannak bizonyos forrástípusok, amelyeket a kormány már lehívott. „Az tény, hogy nagy ellenszélben kell dolgoznunk, és amikor a helyreállítási alap forrásairól (RRF-pénzek) beszélünk, ez az ellenállás még sokkal jelentősebb” – fogalmazott. Mint mondta, sok kérdésben nem egyezik a magyar kormány álláspontja Brüsszellel, de szakmai szinten komoly párbeszéd zajlott a források lehívása érdekében. Az RRF-források második etapjára jóváhagyás van Brüsszeltől – mondta.

Azt is kiemelt, Magyarországot meg is dicsérték, hogy az egyik legjobb szakmai tervet nyújtotta be. A kondicionalitási eljárások kidolgozásában is jól haladt az európai uniós tárca, az európai bizottsági riport szerint a 17 kondicionalitási feltételből 12-t teljesített a magyar kormány. A fennmaradó öt esetében is részleges teljesítésről beszélhetünk – jegyezte meg. A problémák szerinte a 2024-es európai parlamenti választások után kezdődtek, amikor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt az ukázt kapta az Európai Parlementtől”, hogy Magyarországnak ne folyósítsanak semmilyen forrást. Steiner Attila azt mondta, Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti (EP-) képviselőjének pár héttel ezelőtti elszólásából egyértelműen kiderült, hogy a párt azért dolgozik, hogy ezeket a forrásokat Magyarország ne tudja lehívni.

Mint hozzátette, bizonyos szempontból érthető a Tisza Párt képviselőjének álláspontja, mivel európai parlamenti képviselőként nincs rászorulva a magyar állami egészségügyi ellátásra. Az államtitkár szerint el kell gondolkodni azon, hogy ér-e annyit az emberek életminősége, hogy azt egyszerű politikai haszonszerzésre használja egy ellenzéki párt, és a Tisza Párt, amely ezt képviseli, méltó-e ennek az értéknek a képviseletére.

(Borítókép: Takács Péter 2025. április 28-án. Fotó: Purger Tamás / MTI)