Brutális adatok: 60 nap alatt kétezer drogterjesztő ellen indult eljárás

Több mint 2000 eljárást indított a rendőrség kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények ügyében március eleje óta, mióta Orbán Viktor bejelentette, hogy hajtóvadászatot indítanak drogkereskedők, terjesztők és előállítók ellen – árulta el Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Heol-nak adott interjújában.

„Országosan több száz kilogramm kábítószer került lefoglalásra. Lényegesen csökkent tehát a piacon lévő drog mennyisége. Ez azért is nagyon fontos, mert a fogyasztás csökkenésével a fogyasztók száma is alacsonyabb, s ami nagyon lényeges, kevesebb az újonnan belépő fogyasztó is” – fogalmazott a Heves vármegyei országgyűlési képviselő.

Ne gondolják a kábítószer-terjesztők és kereskedők, hogy ezzel vége

– üzente a kormánybiztos, miközben arról is beszélt, hogy szűkebb hazájában, Heves vármegyében is számos beavatkozás történt a rendőrséggel karöltve az olyan fertőzött településeken, mint Eger, vagy Gyöngyös. Hozzátette, a jövőben is folyamatos rendőri jelenlétre kell számítani.

Az Országgyűlés által elfogadott kábítószer-ellenes törvényjavaslat szerint „az előállítóknak, kereskedőknek, terjesztőknek, tényleg el kell gondolkodniuk, merik-e tovább folytatni a tevékenységüket”. A szabályozás nemcsak szabadságvesztést vetít előre büntetésként, hanem vagyonelkobzást, vagy adott településről való kitiltást.

Az online csoportokat is felszámolják

Horváth László elárulta még, hogy olyan trükk mögé sem bújhatnak az előállítók, hogy változtatnak bizonyos mérgek kémiai összetételén, ahogyan az sem jelent majd kibúvót, hogy egyes vagyontárgyak más nevén szerepelnek-e. „Ha valaki a kábítószer-kereskedéshez használja az autót, vagy az ingatlant drog előállítására, tárolására, akkor mindegy, hogy az kinek a nevén van, elkobozható lesz” – szemléltette egy példával a vagyonelkobzási büntetést.

A kormánybiztos úgy látja, a kábítószer-kereskedők és az előállítók is elbizonytalanodtak az elmúlt két hónapban, szerinte nem számítottak ilyen határozott és koncentrált fellépésre. Rámutatott, hogy az elmúlt hetekben csomagküldő szolgáltatásokat kezdtek el használni a terjesztők, hogy visszaszorítsák a személyes átvételek számát. Horváth László ebben az ügyben is lépéseket ígér, valamint azoknak az internetes oldalaknak és online csoportoknak a blokkolását is kilátásba helyezte, ahol kábítószerekkel kereskednek.