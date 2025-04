Megszólalt a HELL a 18 év alattiak energiaital vásárlási tilalmával kapcsolatban

Közleményt adott ki a HELL Enegry azt követően, hogy az Országgyűlés törvényben tiltotta meg a 18 év alattiak energiaital vásárlását. A cég kiemeli, hogy hasonló korlátozás mindössze négy másik országban van a kontinensen, és a koffein valóban nem ajánlott a gyerekeknek, de ez igaz a kólára és a kávéra is.

Reagált a HELL Energy arra, hogy az Országgyűlés április 29-én, kedden megszavazta a kiskorúak energiaital vásárlását tiltó jogszabályt. A társaság figyelemmel kíséri a hazai jogszabályi környezet változásait, de a most elfogadott korlátozást nem feltétlenül tartja a leghatékonyabb eszköznek a fiatalkorúak egészségének védelmére – adta hírül a társaság lapunkhoz eljuttatott közleményében.

Felhívják a figyelmet arra, hogy a mostani jogszabály nem az energiaitalokat tiltja be, azok továbbra is legálisan forgalmazhatók és ihatók. Hozzáteszik, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerint egy egészséges felnőtt naponta akár 400 milligramm koffeint is biztonságosan fogyaszthat (ami körülbelül öt doboz HELL-nek felel meg).

Elmondták, hogy gyerekek számára valóban nem ajánlott a koffein, de ez a többi azt tartalmazó italra is igaz, mint például a kóla vagy a kávé.

Mint írják energiaitalaik megfelelnek a szigorú magyar és uniós élelmiszerbiztonsági előírásoknak, amit a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) vizsgálatai is megerősítenek. Hozzáteszik, az energiaital-ágazatban a világ egyik legnagyobb, egy helyszínen megvalósult beruházását hozták létre Magyarországon, és továbbra is elkötelezettek a minőségi magyar termékek fejlesztése, a hazai gazdaság erősítése és nemzetközi sikerének bővítése mellett.

Megjegyezték, hogy Európában mindössze négy országban létezik hasonló törvény, és az unióban nincs egységes szabályozás a kérdésben.

Mint megírtuk, az Országgyűlés hatalmas egyetértésben elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltja az energiaitalok 18 év alattiaknak való értékesítését. A jogszabályt az összes parlamenti frakcióból szavazták meg képviselők, a 199-fős törvényhozásból összesen 174-en voksoltak igennel.