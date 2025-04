A kormány elszánta magát, hamarosan változhatnak a készpénzhez jutás feltételei

„Nemcsak ATM lesz minden településen, hanem a készpénzkiadás szabályait is kedvezőbbé tesszük a lakosság számára” – közölte hétfőn a Nemzetgazdasági Minisztérium. A javaslatot már benyújtották a parlamentnek.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az Országgyűlés előtt lévő jogszabálymódosítási javaslatok nemcsak azt rögzítik, hogy minden településen lehessen bankjegykiadó automata, hanem azt is biztosítják, hogy a lakosság korlátozások nélkül, akár egyszerre is hozzájuthasson 150 ezer forint ingyenesen felvehető készpénzhez.

A tárca hangsúlyozta, hogy „az elektronikus fizetések elterjedése mellett a készpénz továbbra is alapvető fizetőeszköz, ezáltal a készpénzhez jutás a lakosság pénzügyi önrendelkezésének alapja. A kormány elkötelezett amellett, hogy a készpénzhez, a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül egyenlő eséllyel biztosított legyen minden magyar ember számára”.

Az ATM-ek elérhetőségét és a családok készpénzhez jutását napjaink egyik meghatározó kérdésének nevezték, a tárca szerint „ennek megfelelően az Országgyűlés várhatóan a napokban fogadja el azt a képviselői javaslatot, amely szerint minden településre ATM-et kell kihelyeznie valamelyik szolgáltatónak. A Magyar Nemzeti Bank elnöke határozza meg, hogy mely településre melyik szolgáltató köteles bankjegykiadó automatát telepíteni a nemzetgazdasági miniszter által rendeletben rögzített ütemezés szerint”.

A készpénzfelvétel tekintetében nem csak a fizikai elérhetőség, hanem a készpénzfelvétellel kapcsolatos lakossági terhek és lehetőségek is meghatározók. A kormány korábbi döntésének köszönhetően a jelenleg érvényes pénzforgalmi szabályozás szerint a fogyasztók minden hónapban 150 ezer forint értékben, akár ketté bontva, két alkalommal is vehetnek fel költségmentesen készpénzt a bankjegykiadó automatákból

– olvasható a közleményben, amelyből az is kiderült, hogy az ingyenesség minden díjra és költségteherre vonatkozik, így a tranzakciós illeték sem hárítható át a fogyasztóra.

„Természetesen nincs kötöttség abban sem, hogy melyik szolgáltató automatájából kíván valaki pénzt felvenni, hiszen egyformán ingyenes a saját és az idegen automata használatának esetében is. 2025. január 1-je óta már a postán is ingyenesen felvehető ez az összeg, ugyanakkor a 150 ezer forint ingyenes kivétel a gyakorlatban akadályokba ütközhet. Ezért az Országgyűlés számára benyújtott törvénymódosítás javaslatok, nemcsak arról rendelkeznek, hogy minden településen legyen ATM, hanem arról is, hogy az egyszerre kivehető maximális összeget ne lehessen 150 ezer forintnál alacsonyabb értékhatárban korlátozni” – húzta alá az NGM.

Az Országgyűlés többsége, kormánypárti javaslatra, az április 14-i ülésen az Alaptörvényben rögzítette, hogy a készpénzzel történő fizetés joga alapvető jog.