Lázár János: Az infláció és áremelkedés oka senkit nem érdekel

Nagykőrösön, a Lázárinfó keretein belül, már ötödik utcafórumát tartotta Lázár János építési és közlekedési miniszter. Az eseményen, ugyanúgy ahogy az előzőn, többen bekiabáltak, de mulatós zene is hallatszott a háttérből, mire a miniszter is megjegyezte, hogy milyen jó a hangulat. A fórumon szóba került Ukrajna uniós csatlakozása, a közlekedés fejlesztése, a Budapest Pride, a gyermekvédelem és a Tisza Párt is.

Lázár János kedden Nagykőrösön tartotta az ötödik Lázárinfót. Az építési és közlekedési minisztert hangos tapssal fogadták a résztvevők, akikkel kézfogásokra és szelfikészítésre is szakított időt. A rendezvényen jelen volt Földi László országgyűlési képviselő és Czira Szabolcs polgármester.

Lázár János beszédében megköszönte a helyiek támogatását, kiemelve, hogy 2022-ben Földi László 29 ezer szavazattal, a voksok 60 százalékával nyert a választókerületben. A miniszter elmondta, hogy közel áll a szívéhez Nagykőrös, nem csak Arany János és a református hagyományok miatt, hanem mert számos párhuzam vonható Hódmezővásárhely és e város között.

A fórum hangnemét illetően megjegyezte, hogy általában vitatkozás, veszekedés nélkül zajlanak ezek a találkozók, csak a pécsi rendezvényt nevezte kivételnek. Arra kérte a jelenlévőket, hogy hallgassák meg egymást.

Közlekedési fejlesztésekről is beszámolt: az M44-es autópályából már csak egy szakasz hiányzik, amely fél éven belül elkészül. Lázár szerint Nagykőrös és Kecskemét egy városközösséget alkot, ezért fontos a környező útvonalak modernizálása. Emlékeztetett, hogy kiadta a megbízást a nagykőrösi elkerülő út építésére.

Beszédében humorral fűszerezve megemlítette, hogy a polgármester irodájában „emberméretű páncélszekrény” található, amiről tréfásan megjegyezte: „gondolom tele pénzzel, amire szükség lesz az utak megépítésére”.

„Ukrajna csatlakozása veszélyt jelent”

A miniszter a nagykőrösiek támogatását kérte a Voks 2025 programhoz is, hogy mondjanak véleményt Ukrajna uniós csatlakozásáról. „Önök nélkül nem tudjuk megvédeni Magyarországot” – fogalmazott, majd veszélynek nevezte az ukránok csatlakozását.

Nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt 35 évben az országban, hogy az itt élők jobban éljenek, gyarapodó, független közösség maradjon Magyarország. Egy háborúban álló országot nem szabad beemelni az EU kötelékébe

– jelentette ki. Hozzátette: „Mi együtt érzünk az ukránokkal, szörnyű veszteségnek gondoljuk, hogy több mint 200 ezer fiatal vesztette életét. Az elsődleges érdek, hogy Ukrajnában béke legyen”.

Lázár szerint ha megnyitják az országot Ukrajna felé, kevesebb munkahely marad a helyieknek a gyárakban. „Nyugat-Európa rengeteget nyert Magyarországgal, ám azzal semmit nem nyernének, ha Ukrajna csatlakozna” – mondta.

A miniszter kritizálta a Tisza Párt álláspontját, amely szerint nincs akadálya annak, hogy Ukrajna az EU tagja legyen. Véleménye szerint Franciaország és Németország azért támogatja Ukrajna csatlakozását, hogy az ország ásványkincseit saját hasznukra fordíthassák.

„Az infláció és áremelkedés oka senkit nem érdekel”

Lázár János a jövővel kapcsolatban két célt fogalmazott meg: normális országot szeretnének, ahol jól élnek az emberek. A „normális ország” fogalmát úgy definiálta: a gyerekek védelme a legfontosabb, meg kell védeni őket a pedofíliával szemben és a drogoktól.

A fizetésekről elmondta, hogy 2025 októberétől a háromgyermekes anyáknak jön a személyi jövedelemadó-mentesség, 2026 januárjától pedig a 40 év alatti kétgyermekeseknek is. „Ez majd 180-250 ezer forint többletet jelent nekik” – mondta. Hozzátette, hogy nyudíjemelésre 90 milliárd forintot különítettek el.

Végezetül arra kérte a résztvevőket, hogy 2026-ban „a saját életük szempontjából hozzanak egy jó döntést”, szerinte minden hibájuk ellenére „több volt a jó, mint a rossz”.

A választók azért választottak meg engem, hogy segítsek az embereknek. Az infláció és áremelkedés oka senkit nem érdekel, és az nyilvánvalóan a háború volt, hiszen minden háború után áremelkedés történt, nem bonyolult összefüggés. De ez teljesen mindegy, mert nekem mindig az emberek oldalán kell állnom. Egy magyar politikusnak egy magyar ember oldalán kell állni.

– mondta, majd ezt követően kérdésekre válaszolt.

„Magyar Péter volt felesége volt az egyik, aki miatt a hiba megtörtént”

A pedofíliával kapcsolatos kérdésre válaszolva a miniszter elismerte, hibáztak: „A pedofilok rejtőzködnek és nem könnyű megtalálni a jelenséget, az kell, hogy a szülők védelemért folyamodjanak. Akinél történt ilyen abúzus, azt szégyelli és nem mer a nyilvánosság elé állni”. Lázár szerint a nyugati világban olyan kultúra uralkodik, ami támogatja a Pride-ot és a „genderőrületet”.

Hibáztunk. Mindig készek voltunk szembesülni, és olyan köztársasági elnökünk volt, aki hibázott, és Magyar Péter volt felesége volt az egyik, aki miatt a hiba megtörtént, de most kijavítjuk a hibáinkat és az eddiginél is nagyobb szigorral lépünk fel

– jelentette ki.

A halálbüntetéssel kapcsolatban megjegyezte: „Amerikában demokrácia van, mégis van halálbüntetés. Halálbüntetés annak jár, aki elveszi egy másik ember életét. Ezek a bűnelkövetők megérdemlik a halálbüntetést”, majd később kérdésre válaszolva hozzátette, hogy nem bevezetni szeretné, hanem csak annyit mondott, hogy megérdemelnék.

A Pride-ról Lázár elmondta: „Nem a melegek ellen beszélek, hiszen bárki azzal fekszik össze Nagykőrösön, akivel akar és akivel tud. A szerelem szabad, de miért kell magamutogatás és kitenni az ablakba a szexualitást? Egy normális országban erre semmi szükség, mindenki úgy éli az életét, ahogy akarja”. Az alaptörvény módosítás szerinte arról szól, hogy „minden jogot megelőz a gyerekek védelme, és ez alapján a Pride-ot be lehet tiltani”.

Többen bekiabáltak a gyülekezési törvénnyel kapcsolatban, mire a miniszter kifejtette:

Azért kellett beleírni az alaptörvénybe, hogy a gyerekek védelméhez való joga mindennél fontosabb, hogy a gyülekezést szabályozzák. (...) Ami ebben az országban történik, minden azért történt, hogy jobb legyen a magyaroknak

– mondta, megemlítve a gázszámlát és a villanyszámlát is.

A miniszter végezetül arról is beszélt, hogy a munkájuk nem hiba nélküli, de ennyire futotta az időből és a lehetőségekből, és így kell mérlegelni, hogy mindez elég-e a bizalom megtartására. Mint mondta, nem úgy jött ide, hogy Tisza Pártot vagy Magyar Péter gyalázza, és nyomatékosította, hogy a saját maga érdekében hozza meg mindenki a maga döntéseit.

Lázár János szerint a magyarok még nem döntöttek

Kérdésre válaszolva a miniszter a Lidlt, az Aldit, a Deichmannt és a Müllert is felhozta, amelyek német emberek nevéhez fűződnek, ám szerinte az lenne a normális, ha a saját hazánkban saját vállalkozóknak adunk lehetőségeket.

Fontos, hogy biztosítsunk lehetőségeket magyar vállalkozásoknak, ebben vita nem lehet. Hogy lehet az, hogy a németek megtehetik ezt Magyarországon, mi meg nem tehetjük meg, és miért különb ember az osztrák, mint a magyar?

– kérdezte.

Lázár János személyes példát is hozott: elmondta, hogy CBA-ba és Coopba jár, és hódmezővásárhelyi emberként a barátja Coop-ot üzemeltet, eltart 30 embert, jól megél. „Bár tudom, hogy a Lidl és az Aldi árul jó minőségű termékeket is, de árulnak szemetet is. És ha Deichmann úr cipőt tud gyártani, akkor mi nem találunk itthon egy olyan kereskedőt, aki ezt a cipőt legyártja?”

Az esemény végén Lázár János azt hangoztatta, hogy „elsőként vagyunk magyarok, és csak utána vagyunk Tisza Pártiak, vagy Fideszesek”.

Ha ma lenne a választás, 50-50. Azt gondolom, hogy nagy választási küzdelem van, és a magyarok még nem döntöttek, hogy merre van az előre. De ne gondolják, hogy ez könnyű menet lesz, az ellenfél fölkészült, de csak egy politikája van: minden rossz, és ne a Fidesz legyen

– zárta szavait a miniszter.

Korábbi állomások

A Lázárinfónak tehát ez volt az ötödik állomása, korábban Kisvárdán, a Pest vármegyei Pátyon, Sarkadon és Pécsen is tartott már sajtótájékoztatót a helyieknek. Az utóbbin többen megzavarták a rendezvényt hangos, de a közvetítésen keresztül érthetetlen bekiabálásokkal, majd azzal a lendülettel távoztak is, mire Lázár János utánuk kiabált. A fórumot később mások is próbálták megzavarni, miközben a tárcavezető őszintén beszélt a kegyelmi botrányról, a pedofilok halálbüntetéséről, valamint elmondta, hogy „szájba vertük a bankokat”.

A többi rendezvényen is számos emlékezetes mondatot hallhattunk Lázár Jánostól: Kisvárdán kijelentette, hogy a pedofíliát halállal kellene büntetni, de ugyanitt hangoztak el az azóta virálissá vált „kullancsozós” mondatai is, amelyekben rájuk telepedő luxizós, jachtozós, repülőzős NER-esekről beszélt. Pátyon szintén erős állításokat tett a miniszter, ráadásul még Menczer Tamás is a segítségére volt, így ketten válaszoltak a helyiek és a sajtó kérdéseire. Lázár lehülyézte és tehetségtelennek nevezte az ellenzéki politikusokat, a Pride-dal kapcsolatban pedig elmondta, nem mindegy, hogy a felvonulást látva milyen hatások érik a gyerekeket.

(Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter az utcafórumon Pátyon 2025. április 4-én. Fotó: Kocsis Zoltán / MTI)