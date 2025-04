Reagált a Tisza Párt, nem zárják ki, hogy titokban szexvideót készítettek Magyar Péterről

„Elnök úrnak nincs tudomása róla, hogy bárki felvételeket készített volna, de nyilván az eddigi kormányzati és titkosszolgálati akciókat látva, ez sem zárható ki” – így reagált a Tisza Párt sajtóosztálya a Blikk megkeresésére, miután Magyar Péter hétfőn este arról beszélt egy videóban, hogy a későbbiekben szexvideókat készülnek nyilvánosságra hozni róla.

Ezt arra alapozva jelentette ki, hogy több üzenetet is kapott egy ilyen eshetőségről, ezt pedig a párt is megerősítette.

Magyar Péter több üzenetet is kapott közvetve és közvetlenül is, amelyben szexvideók nyilvánosságra hozatalával fenyegették és zsarolták. Volt olyan üzenet, amelyhez valószínűsíthetően egy videóból kivágott fotót is csatoltak