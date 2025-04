Annyi program lesz a hosszú hétvégén, hogy nem győzünk közülük válogatni

A húsvéti négy napos pihenő után máris itt a következő, ugyanilyen hosszúságú hétvége, amit a többség munka nélkül tölt el. A munka ünnepe miatti hosszú hétvégén street food majálison, kutya- és táncfesztiválon, vagy koncerten is részt vehetünk.

A We Love Budapest segítségével összegyűjtöttünk egy jó nagy csokorra való programot az előttünk álló négy napos hétvégére. Szinte garantált, hogy az alábbi listából mindenki találhat kedvére valót.

Május 1., csütörtök

Tavaszi Széll – Modern majális 2025

Május 1. alkalmával visszatér a Széll Kálmán tér korzójára a Tavaszi Széll modern majálisa. A kezdeményezés mára már hagyománnyá vált, és idén is kedvderítő kínálatot ígér: déltől estébe nyúlóan forgolódhatunk street food standok között ételkülönlegességeket válogatva, míg a legkisebbeket a Nemdebár, a 101Bistro, a Pingrumba, a Sárqány, valamint az EASY Art Space és a Zappi közös játszótere várja.

DOGZ Fesztivál 2025

Csütörtökön ismét benépesül a Városligeti Nagyrét: visszatér a DOGZ Fesztivál, Magyarország legnagyobb kutyaszeretőknek szóló közösségi eseménye. A fesztivál célja, hogy összehozza a kutyatartókat, a leendő gazdikat, a kutyás szakembereket és az állatbarát családokat egy olyan napon, amely minden korosztálynak tartalmas kikapcsolódást kínál. A közel 50 programlehetőség egytől egyig a tartalmas élmények és a felelős állattartás fontosságát igyekszik majd támogatni.

A rendezvényen látványos kutyás bemutatók várják az érdeklődőket. A sportosabb vendégek számára a Juti-Futi kutyás futóverseny kínál lehetőséget a közös mozgásra, a közösségi élményről pedig a falkaséták gondoskodnak. A gyermekeket külön helyszín fogadja, ahol játékos formában tanulhatnak a felelős állattartásról, sőt a legalapvetőbb trükkök tanításában is jártasságot szerezhetnek a nap folyamán. A tematikus programok mellett a rendezvényen állatorvosok, trénerek és viselkedés-szakértők tartanak előadást az egészséges és kiegyensúlyozott kutyatartásról. A rendezvényre való belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Amenra (BE) az A38 Hajón

A teátrális performanszairól elhíresült Amenra az A38 Hajó koncerttermében garantáltan az elmúlt évek egyik legerősebb, leginkább várt és legmegrázóbb koncertélményét adja majd május 1-jén a posztmetál és a kísérleti zenék szerelmeseinek. Colin H. Van Eeckhout koncertjeiket gyakran valódi rituálékként ír le, nemcsak zenei, hanem spirituális élményt is nyújtanak, a sötétség és a fény közötti átmeneteket hangsúlyozva. A flamand betétekkel, borzongatóan törékeny énekdallamokkal és hangzásbeli játékokkal tarkított, a sorban hatodik MASS-lemez kétségkívül a zenekar eddigi csúcsalkotása.

Egy majális, ami a nőket illeti a Városligetben

Az Amnesty International május 1-jén egy kötetlen, piknik hangulatú eseményt szervez a Városligeti Királydombon, ahol a munka ünnepe mellett idén a nők egyenlő bérezésére és a munkahelyi esélyegyenlőségre irányítják a figyelmet. A program keretében lesz élő társasjáték, MUNKA-ERŐ-PIAC minikiállítás, interaktív tudásbővítés, beszélgetés, kvíz, kézműveskedés, és gyereksarok is. A nap folyamán meghallgathatjuk a színpadon a Freeszfe íróosztályának felolvasását, Csernus Fanni nemek közötti egyenlőség szakértő előadását, Sophie Hard (Kemény Zsófi) rapjét, valamint a Tatianna koncertjét is.

Május 2., péntek

Bach24

Johann Sebastian Bach születésének 340. évfordulója alkalmából a Müpa idén megismétli valaha megrendezett leghosszabb koncertfolyamát, a barokk mester orgonaműveit felvonultató Bach24-et. Tíz év után, május 2-án és 3-án, a Müpa második alkalommal rendezi meg 24 órás „Bach-ügyeletét”, amely során neves hazai és külföldi előadóművészek szólaltatják meg a zeneszerző valamennyi orgonaművét.

A programsorozat epicentruma a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem lesz, de a Müpa más terei is zenével telnek meg. A hagyományos komolyzenei koncertek mellett az éjszakai hangversenyeken Czakó Zsolt fényfestésében is gyönyörködhetünk, sőt, a színpadi babzsákokon is elnyújtózhatnak, vagy akár szabadon ki-be járkálhatnak a zenerajongók.

PONTOON nyitóünnepség

Az idén 10 éves PONTOON öt napon át tartó születésnapi eseménysorozattal nyitja meg a szezont eredeti, a Lánchíd pesti hídfőjénél található helyszínén. Az április 30-án startoló nyitóünnepség fellépői többek között dzsemmelnek, fuzzolnak, house-oznak, de lesz dzsesszelgetés és elektronikázás is: játszik a Hocuspony, az Orbay Lilla Quintet, a Maluridé, akiket jobbnál jobb DJ-k követnek, köztük Sobekin, Tolo és a Sunburst csapata.

Tomi Balogh - Bubby Lewis - Dávid Hodek Trio a Budapest Jazz Clubban

Hosszú idő után újra fellép a magyar származású Tomi Balogh hazánkban Angliát, Svájcot, Törökországot és Szaúd-Arábiát követően. A jazz zongorista, zeneszerző és producer, a michigani születésű Bubby Lewis, valamint Dávid Hodek koncertjének a Budapest Jazz Club ad helyet május 2-án.

Giulia Garden Opening Weekend 2025

Május 1-től ismét nyitva a Giulia kertje, és vele együtt indul minden, amire várni kellett: a hosszú asztalok körüli zsibongás, az első spritz korty, a kiadós adag tészta, az este pedig valahogy mindig tovább tart, mint tervezted. A menü könnyedebb, a koktélok veszélyesen jók, a beszélgetések hossza pedig határozatlan idejű. A nyitóhétvégén tésztaközpontú étlapra érdemes készülni, de most debütál az új nyári itallap is. Az utánozhatatlan kerthangulatot DJ-k váltják naplementekor: Benski, Music Sommelier és Kancs & Richie fog gondoskodni a zenéről. Május 4-én, vasárnap pedig anyák napi brunch lesz kilátásban.

Születésnapi fesztivál a DANTE Közösségi Alkotótérben

A Margit-negyed egyik legkülönlegesebb kulturális helyszíne, a DANTE Közösségi Alkotótér egyéves fennállását ünnepli egy egész héten át tartó összművészeti fesztivállal április 26. és május 3. között. A születésnapi fesztivál nemcsak koncerteket, színházi előadásokat és irodalmi programokat kínál, hanem közösségi események és rendhagyó találkozások sorát is, olyan művészek részvételével, mint Jordán Tamás, Göttinger Pál, Beck Zoltán vagy épp Székely Csaba. A fellépők és szervezők mind a DANTE körül létrejött közösség aktív tagjai, és erre az alkalomra különleges, máshol nem elérhető programokkal készülnek.

Május 3., szombat

Marius von Mayenburg: Perplex a Szkéné Színházban

Orsi és Ádám hazaérkeznek a nyaralásból. Valami bűzlik, kikapcsolták az áramot, idegen növény van a konyhaasztalon. És egyszer csak felbukkan a semmiből Kati és Viktor, akik – úgy tűnik – ugyancsak ott laknak. Vagy lehet, hogy ők laknak ott igazából? Egy szürreális fordulatokban gazdag színdarab, amiben semmi sem az, ami. Vajon tényleg a környezetünk határoz meg minket? Kibújhatunk a bőrünkből, szétfeszíthetjük a polgári társadalom kereteit? Az izgalmas dramaturgiájú színdarab számos súlyos témát jár körül humorral és játékosan. Van benne kitörő vulkán, takarítónő-halál és jávorszarvas-szex és egy doboz, amit talán nem kellett volna kinyitni...

Marius von Mayenburg kortárs német rendező-drámaíró 2010-ben írt művét először mutatták be Magyarországon. A Perplex című darab az EXIT Generáció előadásában már csak egy alkalommal, május 3-án látható a Szkéné Színházban.

Budapest Táncfesztivál 2025

A Budapest Táncfesztivál immár 25 éve hozza el a kortárs tánc legnagyobb neveit és legizgalmasabb előadásait a hazai közönség számára. Az elmúlt években olyan ikonikus fellépők és társulatok varázsolták el a közönségünket, akik újraértelmezték a mozgás művészetét. Idén sincs ez másként: a jubileumi év elsőként bejelentett három kiemelkedő nemzetközi produkciója is jól mutatja, milyen különleges élmények várnak idén a nézőkre a fesztivál során a Nemzeti Táncszínházban.

Május 3-4-én a kortárs tánc egyik vezető társulata, a Nederlands Dans Theater (NDT 2) a műfaj határait feszegető, innovatív triptichonnal kápráztatja el a közönséget.

Borganika anyák napi workshop

Van, hogy már unjuk a klisés virágcsokrokat, és szeretnénk kreatívabb programmal készülni az anyukánknak anyák napjára. Jó lenne együtt nevetni, főzni és enni vele, és olyan élményt ajándékozni neki, amitől hónapokkal később is elérzékenyül. Ha így gondoljuk, akkor a Borganika anyák napi workshopján a helyünk! Május 3-án isteni brunchételeket készítenek a résztvevők egy kellemes hangulatú főzőkurzus keretében. Többek között olyan fogások kerülnek terítékre, mint a buggyantott tojás hollandi mártással vagy a habkönnyű liège-i gofri tejszínhabbal, emellett a Mimóza és a pezsgő sem maradhat el kísérőként.

Chinatown Terasz 2025

Idén is megnyílik a Chinatown Terasz, az ázsiai street food piac, amely május 1-től szeptember 15-ig várja a vendégeket. Ikonikus nagysátrával, 120 asztalával és 12 büféstandjával a Chinatown Terasz Budapest egyik legnépszerűbb szabadtéri gasztroterévé vált. A helyszín több száz autentikus ázsiai street foodot és italt kínál, többek között kínai BBQ-t, dim sumot, wok-ételeket, kínai sört és bubble teát. Az immáron tizenharmadik alkalommal megnyíló terasz számos kulturális és szórakoztató programot is szervez nyitvatartási ideje alatt.

Americana – Válogatás Pálfi György fotógyűjteményéből a Mai Manó Házban

A XIX. század végi, szinte egyidejű létrejöttük óta Amerika és a személyautó elválaszthatatlanul összefügg. A gyors innováció korszakában született autó forradalmasította a mozgást, új szabadságot és sebességet biztosítva, míg a fényképezés dinamikus médiumként jelent meg a haladás és az átalakulás megörökítésére. Pálfi György ragyogó és igényes gyűjteményéből merítve, ez a figyelemre méltó fotóválogatás azt illusztrálja, hogyan élt párhuzamosan az autó és a fényképezés a XX. század közepétől napjainkig, feltárva azokat a sokszínű kulturális, művészeti, társadalmi, mérnöki és dizájnaspektusokat, amelyek meghatározták az amerikai életet. A Mai Manó Ház kiállítását szombaton egy laza programként időzíthetjük be.

Május 4., vasárnap

Claude Monet: The Immersive Experience – kiállítás

A közelgő kiállításon Claude Monet lenyűgöző műalkotásait úgy csodálhatjuk meg, ahogy még soha azelőtt: a 360 fokos digitális kiállításon egyedülálló, 2000 m²-en kibontakozó hang- és fényjátékban lehet részünk.

Az impresszionista festészet legismertebb művei életre kelnek a kiállítóteremben, fénnyel és színekkel árasztanak el minden négyzetcentimétert, és teljesen körülölelik a látogatókat. A virtuális valóság eszközeivel a festő nyolc ikonikus műve, köztük a Pipacsmező, a Szénakazal és a Nyár vége című alkotások mögötti inspirációt fedezhetjük fel. Egy kisebb kiállítóteremben a művész életéről, múzsáiról, szenvedéséről és sikereiről hallhatunk. A kiállítás május 4-én láthatjuk utoljára a BOK csarnokban.

Calgary 32. szülinapi buli a MANYI – Kulturális Műhelyben

Kevés különösebb hely van Budapesten, mint a Calgary Antik Drinkbár, amely egy kedves régiségbolt, lakás és romkocsma egyben. A bár tulajdonosa, Viky ma is fiatalos energiával és szeretettel vezeti a helyet, ahova korosztálytól függetlenül sokan betérnek. A tulajdonos három évtizede varázsolta egy kiégett lakatosműhelyből olyanná a helyet, ahogy ma is ismerjük és szeretjük. Május 4-én, vasárnap a MANYI – Kulturális Műhelyben a legendássá vált bár nyitásának 32. évfordulóját ünneplik. Az eseményen olyan zenészek lépnek fel, akik valamilyen módon kötődnek Vikyhez és a Calgaryhoz: Járai Márk, Hegedűs Bori & Tempfli Erik, Hangácsi Márton és további meglepetésvendégek. A programon sor kerül beszélgetésre is Vikyvel múltról, jelenről, barátokról és arról, ami még adódik.

MOME Fair a Turbina Kulturális Központban

Idén tavasszal ismét várnak mindenkit a MOME hallgatóinak dizájnvásárán, ezúttal új helyszínen, a Turbina Kulturális Központban. Ráadásul az idei Fair anyák napjára esik, így akár last minute ajándékot keresünk, akár közös programot tervezünk anyukánkkal, itt a helyünk! Az asztaloknál menőbbnél menőbb printek, ékszerek, kerámiák, kiegészítők, ruhák és egyedi dizájntermékek közül válogathatunk, amiket garantáltan sehol máshol nem találunk meg. A szervezők nemcsak vásárlásra hívnak, hanem inspiráló találkozásra is! Ha kíváncsiak vagyunk, hogy min dolgoznak a MOME hallgatói, beszélgethetünk is a tervezőkkel.

A tavaszi vásár apropóján egy kollaborációval is készülnek az Ajsa Kollektívával, akik lámpakészítő workshopra hívnak minden érdeklődőt. Ha jártunk már a Kolorádó fesztiválon vagy a Fénydómban, biztosan találkoztunk már a csapat egyedi lámpáival – most pedig itt a lehetőség, hogy elkészítsük a saját dizájndarabunkat. A részvételhez regisztráljunk ezen a linken, hogy bebiztosítsuk a helyünket a workshopra!

